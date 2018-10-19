Российские школьники станут первыми участниками тестирования по цифровой грамотности

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С 17 по 23 октября учащиеся 6-11 классов пройдут тестирование по цифровой грамотности.

Оно разработано Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» совместно с Региональной общественной организацией «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).

В июле 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровая экономика представлена 3 следующими уровнями, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом: рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов; платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики; среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. Программа уделяет большое внимание поддержке национальных ИТ-лидеров: к 2024 году такими должны стать минимум десять высокотехнологичных предприятий в сфере высоких технологий. Вопросы подготовки кадров являются одним из приоритетов Программы: в целевых показателях представлены объемы количества ИТ-специалистов, которые должны будут выпускать вузы к 2024 году – по 120 тыс. специалистов в год.