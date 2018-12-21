В рамках года добровольца Белореченскую ВК посетили учащиеся школы-интерната «Академия футбольного клуба» г. Краснодара

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Белореченскую ВК УФСИН России по Краснодарскому краю, в рамках года волонтёра посетили учащиеся 9 «Б» класса школы - интерната «Академия футбольного клуба» г. Краснодара.

С ребятами в исправительное учреждение приехали их учителя: классный руководитель, учитель русского языка Марина Калачёва, кандидат в мастера спорта по шахматам Дмитрий Савченко и тренер по футболу Андрей Отюцкий.

Марина Анатольевна рассказала о школе-интернате, о том, как там живут и учатся ребята будущие футболисты, что в ноябре этого года они отметили 7-летие со дня открытия школы и в рамках года волонтёра организовали добровольческое движение. Осужденным ребятам показали фильм про академию, о жизни ее учащихся, об их участии в культурно-массовых мероприятиях. По окончании дружеской беседы был организован турнир по шахматам, где воспитанники колонии в упорной борьбе в шахматных поединках уступили учащимся школы-интерната со счётом 6,5: 1,5.

Как отметил Дмитрий Савченко: -У воспитанников колонии есть огромный потенциал. Игра в шахматы, может быть использована как некая проекция на футбольное поле, где каждый игрок, подобно шахматной фигуре, выполняет свои функции, что помогает лучше усвоить задачу, поставленную перед игроком.

В завершении посещения для осужденных ребят, гости продемонстрировали мастер-класс футбольной тренировки, где учащиеся показали своё мастерство, сноровку и умение владеть мячом.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю