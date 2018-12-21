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В рамках года добровольца Белореченскую ВК посетили учащиеся школы-интерната «Академия футбольного клуба» г. Краснодара

Белореченскую ВК  УФСИН  России по Краснодарскому краю, в рамках года волонтёра посетили учащиеся  9 «Б» класса школы - интерната «Академия футбольного клуба» г. Краснодара.

С ребятами в исправительное учреждение приехали их учителя: классный руководитель, учитель русского языка  Марина Калачёва, кандидат в мастера спорта  по шахматам Дмитрий Савченко и тренер по футболу Андрей Отюцкий.

Марина Анатольевна рассказала о школе-интернате, о том, как там живут и учатся ребята будущие футболисты, что в ноябре этого года они отметили 7-летие со дня открытия школы и в рамках года волонтёра  организовали  добровольческое движение. Осужденным ребятам показали фильм про академию, о жизни ее учащихся, об их участии в культурно-массовых мероприятиях. По окончании дружеской беседы был организован  турнир по шахматам, где воспитанники колонии в упорной борьбе  в шахматных поединках уступили учащимся школы-интерната со счётом  6,5: 1,5.

Как отметил Дмитрий  Савченко: -У воспитанников колонии есть огромный потенциал.  Игра в шахматы, может быть использована как  некая проекция на футбольное поле, где каждый игрок,  подобно шахматной  фигуре, выполняет свои функции, что помогает лучше усвоить задачу, поставленную перед игроком.

В завершении посещения для осужденных ребят, гости продемонстрировали мастер-класс футбольной тренировки, где учащиеся показали своё мастерство,  сноровку и умение владеть мячом.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Образование

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