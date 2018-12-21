Геленджичане отметили 100-летие системы дополнительного образования

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Вековой юбилей встретили во Дворце культуры, искусства и досуга.

100 лет – значимая дата. Именно столько исполнилось в этом году системе дополнительного образования в России. Поздравить педагогов, которые помогают многим мальчишкам и девчонкам не только найти любимое занятие, но и порой определиться с будущей профессией, пришло руководство курорта.

- Дорогие педагоги! Своим талантом и мастерством вы зажигаете сердца своих воспитанников. Спасибо вам за доброту и душевную чуткость, за беспрецедентную преданность выбранному делу! Искренне желаю уверенности в своих силах, здоровья и благополучия! А всем детям желаю высоких достижений и ярких побед в избранной области дополнительного образования! – сказал глава Геленджика Алексей Богодистов.

На празднике по традиции отметили лучших педагогических работников, руководителей кружков, секций. Педагоги за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, высокий профессионализм и личный вклад в развитие системы дополнительного образования были награждены благодарностями главы. Еще одним подарком для всех работников отрасли стали выступления их воспитанников.

В нашем городе систему дополнительного образования представляют четыре учреждения: Центр развития творчества детей и юношества, Центр дополнительного образования «Эрудит», спортивная школа «Виктория» и Детско-юношеский центр «Росток», а также 3 учреждения дополнительного образования в отрасли «Культура»: «Детская школа искусств с. Архипо-Осиповка», «Детская школа искусств с. Пшада» и, конечно же, «Детская школа искусств» в Геленджике. Каждое из образовательных учреждений имеет свою замечательную историю. В Геленджике учреждения дополнительного образования отвечают самым современным требованиям. Они обеспечивают комфортное и безопасное пребывание в них школьников, доступное качественное образование, внедрение новых технологий обучения, с помощью которых дети и подростки учатся изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения, осознавать свои возможности.

Только в 2018 году 630 обучающихся учреждений дополнительного образования приняли участие в 86 всероссийских конкурсах и соревнованиях. Победителями стали 616 детей, из них Гран-при и 1 место завоевали порядка 300 юных геленджичан.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик