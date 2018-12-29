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В Анапе по инициативе прокуратуры 19 детей-сирот получили благоустроенные квартиры

Анапская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что указанной категории граждан по достижении совершеннолетия жилье не предоставлялось, в связи с чем они вынуждены были проживать на съемном жилье, у родственников и знакомых.

С целью соблюдения жилищных прав прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении обязанности на орган местного самоуправления предоставить детям-сиротам жилые помещения. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Прокуратура взяла на контроль строительство многоквартирного жилого дома, в котором в дальнейшем сиротам были предоставлены 19 благоустроенных квартир.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-anape-po-iniciative-prokuratury-19-detey-sirot

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Категория: Новости / Образование

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