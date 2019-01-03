Новая партия полевых отчетов послевоенного времени выложена в открытый доступ

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Электронный архив ИА РАН пополнился новой партией оцифрованных научных полевых отчетов 1946–1948 годов, которые размещены в открытом доступе в разделе Архива. Работа выполнена в рамках проекта по оцифровке и публикации научного архива в честь 100-летнего юбилея российской академической археологии, который будет отмечаться весной 2019 года.

На сайт выложено 89 полевых отчетов в формате PDF и с полностью отсканированными рукописными и машинописными документами, фотографиями, схемами и иллюстрациями. География работ охватывает почти всю территорию Советского Союза – от Крыма и Северного Кавказа до Пскова и легендарной Мангазеи в Ямало-Ненецком автономном округе. К некоторым отчетам прилагаются отдельные альбомы с фотографиями и планами раскопов и найденных артефактов.

Институт археологии планирует и далее публиковать документацию полевых работ.