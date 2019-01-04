В Президентской библиотеке состоялась традиционная встреча авторов и читателей исторического журнала «Родина»

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Обсудить материалы журнала «Родина», узнать, как они создавались, как рождались идеи, что нового готовит редакция, – такая возможность есть у читателей благодаря традиционной презентации свежего номера исторического научно-популярного издания, которая ежемесячно проходит в Президентской библиотеке.

В видеоконференции, посвящённой декабрьскому выпуску, приняли участие авторы журнала, представители «Российской газеты», сотрудники и гости библиотек Симферополя, Калининграда, Свердловска и Воронежа.

Главной темой декабрьского номера журнала стал символ уходящего 2018 года – собака. В частности, подборка исторических сюжетов рассказывает о любимцах российских императоров, знаменитом Джиме из стихотворения Сергея Есенина, Щене Владимира Маяковского, собаке-космонавте Звёздочке, герое Великой Отечественной войны Джульбарсе и многих других. Четвероногим друзьям посвящена рубрика «Прожито с Родиной», где собраны воспоминания из дневников известных россиян, среди которых писатели Корней Чуковский и Михаил Пришвин, композитор Сергей Прокофьев, полярник-исследователь Иван Папанин.

Читатель декабрьского номера побывает на съёмочных площадках фильма «Белый Бим Чёрное ухо» и новой картины о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж», увидит вернувшийся практически из небытия редчайший портрет Николая II, узнает, что связывает российский город Касимов с датским писателем Гансом Христианом Андерсеном, как советская печать спасла от смерти восьмерых жителей Америки, и много другой интересной информации. Традиционная рубрика «Кухня Родины» рассказывает о том, как праздновали Новый год в самом известном и престижном месте среди творческой интеллигенции Москвы – легендарном ресторане Центрального дома литераторов (ЦДЛ), а также знакомит с новогодним меню для завсегдатаев.

Героями нового выпуска журнала «Родина» также стали Иосиф Сталин, Александр Солженицын, Александр Блок, юрист Анатолий Кони, кавалер пяти медалей «За отвагу» Алексей Воронов и другие.

Презентации свежих выпусков исторического научно-популярного журнала «Родина» традиционно проходят в здании на Сенатской площади с апреля 2017 года в рамках соглашения о сотрудничестве между Президентской библиотекой и «Российской газетой», которое было подписано в конце 2016 года. Организации регулярно проводят совместные мероприятия: мультимедийные выставки, посвящённые «Родине», видеолектории с участием авторов исторического журнала. Оцифрованные копии научно-популярного издания планомерно пополняют электронный фонд Президентской библиотеки.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки