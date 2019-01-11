Васильева рассказала, как выбрать начальную школу для ребенка

В феврале начнется ажиотаж - запись в первый класс. "Ночные" очереди, махинации с пропиской - все ради того, чтобы попасть в хорошую школу с высоким баллом ЕГЭ. Как избежать подобных историй? Об этом на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Ольга Васильева: По закону, как вы знаете, мы обязаны принять каждого ребенка, школа может отказать только при отсутствии мест.

В первую очередь, заполняются места теми, кто проживает на закрепленной за школой территории. Таким образом, мы обеспечиваем шаговую доступность образовательной среды. Поэтому порядок такой.

Прием заявлений в первый класс стартует не позднее первого февраля и продлится до 30 июня. Где-то подать их можно и в электронной форме, где-то - лично. Зачислить малыша в первый класс должны в течение 7 дней после приема документов. Этот принцип был всегда. Я сама, будучи еще молодым учителем, обходила вверенные нам соседние дома, чтобы точно выяснить: пойдет ли в первый класс ребенок, живущий по этому адресу.

А если родители непременно хотят пристроить малыша в гимназию на другой конец города?

Мое глубочайшее убеждение, что малышей нужно больше беречь. Пешая доступность - важная вещь. Первые четыре года ребенок адаптируется, ему нужно создать максимально комфортные условия обучения. И различные рейтинги, показатели, или баллы ЕГЭ - тут совершенно не главное. А главное - первый учитель, который станет вашему ребенку близким человеком, поможет ему пережить стресс, полюбить школу, найти друзей.

Я знаю про ажиотаж, про силу "сарафанного радио" среди родителей в выборе, как им кажется, "элитной" школы. Мы прикладываем много усилий, выстраиваем на всей территории страны единое образовательное пространство, с едиными стандартами качества для всех школ. Начальная школа подошла к этому достаточно близко: здесь мы уже первые в мире и по читательской грамотности, и по математике, и по естественнонаучному направлению… Средняя школа - ситуация в регионах пока очень разная.

Полный текст "Делового завтрака" читайте в одном из ближайших выпусков "Российской газеты".