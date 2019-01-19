Противоречия личности Ивана Грозного в материалах Президентской библиотеки

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16 января 1547 года торжественно венчался на царство великий князь Иван IV, который прославился на весь мир прозвищем Грозный. Церемония его помазания на российский престол прошла в Успенском соборе Московского кремля. Её проводил знаменитый исторический и религиозный деятель – митрополит Макарий. На Ивана Васильевича были возложены крест Животворящего Древа, а также бармы и шапка Мономаха. С этого момента он стал первым царём нашей страны. Подчёркивалось, что его власть божественного происхождения, а сам Иван провозглашался преемником императоров Византии, павшей в XVI веке под натиском турок.

Царский титул позволял новому российскому правителю возвыситься в глазах западноевропейских монархов. Если «великий князь» – звание, которое носили предшественники Ивана Васильевича, – на большинство языков переводилось как «принц», «великий герцог», то слово «царь» уже вставало в один ряд с «королём».

В цифровом фонде Президентской библиотеки содержится более 1500 уникальных материалов, посвящённых Ивану Грозному. Многие раритетные документы доступны на портале организации. Они позволяют по-разному увидеть далеко не однозначную фигуру царя, составить его чёткий портрет.

Родился будущий российский царь в августе 1530 года в семье великого князя Московского Василия III и княгини Елены Глинской. По легенде, в минуты появления Ивана на свет бушевала непогода, разразилась гроза, что напугало людей, – довольно суеверное на то время общество усмотрело в этом дурной знак…

Когда мальчику исполнилось три года, умер его отец, и воспитанием юного правителя Руси, по завещанию Василия III, занялись бояре. Вот только от природы талантливого ребёнка они стали направлять не в то русло, говорится в книге Н. И. Фомина«Достопамятный брак царя Иоанна Васильевича Грознаго» (1834), с электронной копией которой можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки: «Иоанн родился с душею способною ко всему великому, страстьми пылкими, волею сильною: жизнь его в обоих периодах представляет множество тому доказательств. Воспитание исказило сии дары природы. Оставшись почти младенцем после родителей, он не имел над собою никакого надзора. Люди, окружавшие его, не понимали священной обязанности насаждать в нём правила добродетели, – они вперяли в него только гибельные мысли о его силе, могуществе, потворствовали жестоким его склонностям, исполняли все прихоти, надеясь тем снискать благосклонность будущего Государя. Характер получил направление к стороне порока, и зло пустило корень».

Несмотря на очевидно порочный путь, по которому упорно вели воспитатели будущего царя, его дар правителя и стратега не только не пострадал, но и укрепился. Это отмечает известный польский историк К. Ф. Валишевский в своей книге «Иван Грозный (1530–1584)» (1912), которую также можно «полистать» на портале Президентской библиотеки: «Конечно, представление об этом лице и его сподвижниках не может быть отделено от некоторых ужасных сцен». К тому же, пишет учёный, во многом благодаря стальному характеру Ивана Васильевича Россия стремительно процветала, став в итоге крупнейшей мировой державой: «Знаете ли вы в 16-м веке какое-либо государство Европы, одна глава истории котораго представляла бы идиллию?.. Обратите ваши взоры на гигантскую равнину, где работал этот народ, между Уралом и Карпатами, между Чёрным и Белым морями, и вы увидите, что не лаской, нежностью и благостью можно было смешать, перетереть и слить в нераздельное целое 20 различных рас, составляющих теперь Россию. Возможно, что при этой работе Иван 4-й был более жесток, чем нравы его века. Но в легендах и исторической критике эпитет „Грозный“ стал синонимом жестокости без смысла и без оправдания, чисто варварского происхождения, доведённой до крайностей в своих проявлениях, и для того, кто знает могущество слов, последствия не оставляют сомнения: слово наложило ложное понятие на вещи».

Схожая точка зрения у русского историка Роберта Виппера. В своей книге «Иван Грозный» (1922) он ставит Ивана IV намного выше его прославленных современников-монархов: «Ивану Грозному, современнику Елизаветы Английской, Филиппа II Испанского и Вильгельма Оранского, приходится решать военные, административные и международные задачи, похожие на цели создателей новоевропейских держав, но в более трудной обстановке: талантами дипломата и организатора он, может быть, всех их превосходит».

Действительно, спорить с тем, что Иван Грозный был новатором и блестящим государственным деятелем, практически невозможно. В ходе своего правления он покорил Казанское и Астраханское ханства, к Русскому государству присоединил Западную Сибирь и Башкирию. Один из главных символов нашей страны – собор Василия Блаженного на Красной Площади в Москве – был построен по распоряжению первого русского царя в честь победы над татарскими ордами. Более того, именно при Иване IV фактически зародилось гражданское общество. В 1547 году после серии страшных пожаров в Москве, которые чуть не уничтожили столицу, самодержец решил привлекать к обсуждению государственных вопросов народ со всех уголков страны – так он надеялся обеспечить безопасность подданных – и созвал первый Земский собор. «В сей речи он высказал представителям народа, что он знает, что все несчастия народа произошли от недостойного правительства, которому поручено было его отцом управление, но что отныне он будет сам управлять государством и избирать правителей, и, поклонившись народу на все четыре стороны, просил его простить грубых и невежественных бояр и не мстить им. Царь и народ заплакали», – пишет И. В. Беляев в своём исследовании «Царь и великий князь Иоанн IV Васильевич Грозный, московский и всея Руси» (1866).

Также по указам Ивана Васильевича Грозного были проведены реформы армии, судебной системы и государственного управления. В частности, введено самоуправление на местах. Немалое внимание царь уделял культуре – именно при нём в России зародилось книгопечатание.

Однако это лишь одна сторона медали. Другая всё же была менее приглядной. И именно она помешала Ивану IV войти в историю как царю-преобразователю, что спустя почти два столетия удалось Петру Великому. Об этом можно прочесть в вышеупомянутой книге Н. И. Фомина «Достопамятный брак царя Иоанна Васильевича Грознаго»:«Характер Царя Иоанна Васильевича Грознаго принадлежит к числу тех немногих характеров, кои назначает, кажется, природа для ознаменования в них силы своей. Рождённый в веке необразованном, среди народа грубаго, чуждаго просвещению, стоявшаго на первой ступени ещё гражданства, он явил способности необыкновенныя в мудрой науке правления и, может статься, лишил бы Петра славы быть первым Государем в России, если бы судьба, к нашему несчастию, не соединила всех возможных обстоятельств для совращения его с пути, ведшаго к бессмертию: он сделался тираном».

Глубокая драма внутренних противоречий Ивана Грозного хорошо отражена в книге«Иван Грозный (1530–1584)» К. Ф. Валишевского: «Всё, что Пётр и Екатерина совершили, было задумано, начато и отчасти приведено в исполнение в это первое утро цивилизации, за которым слишком скоро нависли вечерние сумерки. Кто же это совершил? – Человек, про котораго Кюстин пишет, что он перешёл все границы зла, дозволенные, так сказать, в той сфере Богом его созданию, преступник, лицо котораго кошмар и имя – Ужас; соперник Нерона и Калигулы – Грозный!»

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки