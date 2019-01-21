У юных жителей Кубани есть возможность побывать в Артеке

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Почта России объявляет о старте творческого детского конкурса «Открой свою Дверь синего цвета», победители которого получат возможность стать почтовыми комиссарами лагерей Артека в течение 2019 года.

Конкурс объявлен в рамках реализации тематической образовательной программы «Дверь синего цвета», проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Программа стартовала в мае 2018 года. Почтовыми комиссарами – артековцами, которые поддерживают почтовый обмен между лагерями Артека, являются основой единственной в мире детской почты – стали более 150 ребят из 41 российского региона, включая Краснодарский край. В рамках проекта поддерживается обмен уникальными артековскими открытками среди более чем 25000 артековцев разных лет, живущих во всех уголках страны.

В 2019 году в каждой из 15 артековских смен появятся от 10 до 15 почтовых комиссаров – победителей творческого конкурса «Открой свою Дверь синего цвета». Участники конкурса - дети в возрасте от 14 до 16 лет включительно - смогут попробовать свои силы в следующих номинациях:

Номинация «Почтовая марка Артека». В данной номинации участник конкурса размещает в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube с хэш-тегами #дверьсинегоцвета и #почтароссии фотографию эскиза почтовой марки, выполненного в любой изобразительной технике, и посвященной 100-летию Артека, а также роли Почты Артека и почтовых комиссаров в жизни Артека. В рамках одной работы допускается размещение не более чем трех элементов – рисунков, дизайнерских решений, коллажей и т.п.

Номинация «Мое письмо почтальону 2119 года». В данной номинации участник размещает в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube с хэш-тегами #дверьсинегоцвета и #почтароссии текстовую работу, концептуально оформленную как письмо сотруднику Почты России будущего. Стилистика и художественное оформление работы – на усмотрение участника.

Номинация «Я САМАЯ подходящая кандидатура!». В данной номинации участник конкурса направляет в виде презентации в формате PowerPoint на электронный адрес vesti@russianpost.ru презентацию своих личностных качеств, которые (по мнению участника) помогут ему наилучшим образом выполнять должностные обязанности почтового комиссара одного из лагерей Артека. Презентация может содержать как тексты, так и фото.

Победители этого конкурса, приезжая в Артек, будут участвовать в совместном проекте Артека, Почты России и Почты Крыма «Дверь синего цвета», направленном на популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения. В рамках проекта на базе Артека организована и успешно функционирует первая и единственная в мире на сегодняшний день детская почта для обмена почтовыми отправлениями между девятью лагерями Артека. Детская почта имеет формат деловой игры, в которой победители творческих конкурсов, обладатели призовых путевок будут играть роль особых артековских почтальонов – почтовых комиссаров.

«Почта России заинтересована в привлечении молодежи, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. – Воспитание будущих профессионалов почтового дела нужно начинать со школы. Как и в предыдущие годы, благодаря проектам Почты России талантливые и творческие ребята со всей страны смогут не только присоединиться к дружной семье артековцев и посетить этот знаменитый лагерь, но и попробовать себя в самых популярных почтовых профессиях и, надеемся, в будущем стать нашими коллегами. Тематическая программа «Дверь синего цвета», успешно зарекомендовавшая себя в прошлом году, совместными усилиями Артека и Почты России расширяется и переходит на новую качественную стадию, привлекая интерес десятков тысяч подростков с активной жизненной позицией».

Положение о Конкурсе, полные правила участия опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек» www.artek.org, во вкладке «Тематические партнеры/Почта России».