День студента (Татьянин день)

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25 января отмечается День российского студенчества. Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления в адрес своих земляков по случаю праздника молодости.

"Дорогие друзья! Тепло и сердечно поздравляю всех студентов Кубани с Днем российского студенчества!

Студенческая пора незабываема! Именно это время дарит памятные события и яркие впечатления, интересные открытия и самых преданных друзей. Искренне верю, что вы станете высококлассными и востребованными специалистами, впишите свои замечательные страницы в летопись славных дел Кубани и великой России.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, уверенности в своих силах, новых достижений и побед!

Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

Напомним, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница». Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. В 18 — первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/9/