 Геленджикские школьники попробовали блокадный хлеб

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В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в понедельник стартует спецпроект «Ленинград глазами детей».

В каждой школе, в каждом классе с 5-го по 11-й покажут художественный фильм «Ленинград». Как отметил глава Геленджика: «Наша цель - достучаться до детских сердец, посеять в умах подрастающего поколения истинный смысл событий Великой Отечественной войны. В кругу сверстников восприятие кадров кинофильма будет более глубоким. Да, фильм «Ленинград» не простой и даже тяжёлый, но только такой правдой мы сможем научить детей ценить мирное небо». Кроме того, хлебозавод в день 75-летия полного снятия блокады Ленинграда испечёт точно такой же хлеб, какой пекли в блокаду. Буханки развезут по школам. Детям отрежут и дадут попробовать ровно 125 блокадных грамм.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик