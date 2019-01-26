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 Геленджикские школьники попробовали блокадный хлеб

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в понедельник стартует  спецпроект «Ленинград глазами детей». 

В каждой школе, в каждом классе с 5-го по 11-й покажут художественный фильм «Ленинград». Как отметил глава Геленджика: «Наша цель - достучаться до детских сердец,  посеять в умах подрастающего поколения истинный смысл событий Великой Отечественной  войны. В кругу сверстников  восприятие кадров кинофильма будет более глубоким.  Да, фильм «Ленинград» не простой и даже тяжёлый, но только такой правдой мы сможем научить детей  ценить мирное небо». Кроме того,  хлебозавод в день 75-летия полного снятия блокады  Ленинграда испечёт точно такой же хлеб, какой пекли в блокаду. Буханки развезут по школам. Детям отрежут и дадут попробовать  ровно 125 блокадных грамм.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Образование

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