«Охота на ведьм…» Тюменский депутат о провокационных школьных роликах

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Школьникам нужно запретить использовать смартфоны с камерами во время занятий.

С таким предложением выступает депутат думы Тюмени от ЛДПР Мурат Тулебаев. По его мнению, дети слишком часто провоцируют учителей и снимают фейковые видео. Нужно дать рекомендации, подтолкнуть директоров к правильным действиям, а выбор все равно останется за школами, прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат Думы Тюмени от ЛДПР Мурат Тулебаев.

«В последнее время в соцсетях мы наблюдаем ситуации, когда дети провоцируют преподавателей на некие действия, чтобы снять это и выложить в интернет. За каждой такой съемкой стоит судьба человека, учителя. В итоге начинаются гонения со стороны руководства, проверки департамента, прокуратуры. Во многих случаях оказывается, что это фейковые съемки. Я обсуждал это с родительским сообществом, учителями. Большинство родителей согласны. Есть малая часть родителей, которые не знают, как связываться со школьниками младших классов. Для этого существуют классные руководители, которые всегда на связи в группах в Viber, WhatsApp. Можно использовать кнопочные телефоны. В Европе во многих школах запрещено использовать гаджеты во время занятий. Если углубляться, в четвертых-пятых классах у 60-70% учеников уже ухудшается зрение, ведь они при любом удобном случае сидят в смартфонах. Другой вопрос, насколько школа готова нести ответственность за оставленные дорогие телефоны», – рассказал Мурат Тулебаев.

Источник: https://ria.ru/radio/