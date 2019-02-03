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Уже на протяжении недели геленджикские школьники принимают участие в спецпроекте «Ленинград глазами детей», в рамках которого ребята узнают, что пришлось пережить их сверстникам в годы Великой Отечественной Войны.

Вчера к военно-патриотической акции присоединились и учащиеся школы №10 села Марьина роща. На уроке истории, который был посвящен памятной дате – 75-летию полного снятия блокады Ленинграда восьмиклассники посмотрели документальный фильм, в котором очевидцы трагического прошлого рассказывают, что им пришлось пережить в те страшные годы. Уже с первых минут исторической хроники в классе наступила полная тишина. Все внимание было обращено на экран. По выражению лиц школьников было видно, как их тронули рассказы блокадников. Особенно в те минуты, когда герои тех лет, не сдерживая своих эмоций, рассказывали, как прятались от бомбежек, и чем приходилось питаться, чтобы продержаться еще один день. Участие в подобных мероприятиях это еще один повод вспомнить о тех, кому все мы обязаны своей жизнью.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик