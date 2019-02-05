В Горном университете рассказали подробности сотрудничества с музеем «Херсонес Таврический»

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Петербургские учёные проведут геофизические исследования для обнаружения древних захоронений и определят проблемные участки береговой линии, требующие срочного укрепления из-за угрозы обрушений.

В понедельник, 4 февраля, делегация Санкт-Петербургского Горного университета вернулась из Крыма, где провела рабочую встречу с исполняющей обязанности директора историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Еленой Морозовой. Стороны обсудили подробности научно-изыскательских работ, которые специалисты петербургского вуза проведут на территории полиса, основанного греками в V веке до нашей эры.

Учёные также провели визуальный осмотр территории, которой требуется защита от абразии, то есть геологических процессов, угрожающих целостности береговой линии. Предварительное обследование показало, что в зону потенциального обрушения склона попадают сразу несколько памятников архитектуры. Среди них – Первая башня, Базилика и ряд других.

Петербуржцы, как и жители Крыма, уверены в том, что проблема устойчивости склонов на полуострове крайне серьёзна. Ведь примеров того, что там активизировались геологические процессы, всё больше и больше. Осенью камни рухнули на дорогу возле Гурзуфа, в декабре - на участок трассы Севастополь - Ялта, а в середине января семитонный обломок скалы перекрыл проезд автомобилей у села Фруктовое Бахчисарайского района. Причина в том, что Крым - тектонически неустойчивая зона, а хаотичная застройка берега, которая практиковалась при украинской власти, делает её ещё более непредсказуемой.

«Мы сделали совершенно правильный выбор, подписав договор с Санкт-Петербургским Горным университетом. Там очень сильные специалисты в области геофизики, геодезии, изучения опасных геологических процессов. Кроме того, вуз обладает прекрасной материальной базой и всем необходимым современным оборудованием, чтобы решить ряд накопившихся у нас проблем», - отметила Елена Морозова.

Для обоснования инженерных решений по укреплению берега представители Горного университета предложили создать трёхмерную модель территории заповедника. Кроме того, они проведут геофизические исследования для обнаружения древних захоронений и определения границ Некрополя.

«При визуальном осмотре береговой линии Херсонеса Таврического обнаружены довольно серьёзные проблемы. Даже невооружённым глазом мы определили несколько участков, требующих незамедлительной реализации мероприятий по инженерной защите. Для того, чтобы конкретизировать, какой объём работ здесь необходим, безусловно, требуется серьёзный, профессиональный мониторинг с привлечением специального оборудования и дальнейшей интерпретацией полученных данных», - подчеркнул директор Центра инженерных исследований Санкт-Петербургского Горного университета Георгий Поспехов.

Напомним, что в 2017 году он принимал участие в работах по изучению геологического строения Аврориной скалы, на которой стоит знаменитое «Ласточкино гнездо».

Источник: пресс-служба Горного университета