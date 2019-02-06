МЧС приглашает...

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07.02.2019 в 10.00 в гимназии №69 по адресу: г. Краснодар, ул. Дмитрия Благоева, 22, пройдёт открытый урок по противопожарной безопасности для учащихся образовательного учреждения.

В ходе мероприятия инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Карасунского округа г. Краснодара проведут открытый урок для учащихся, раздадут памятные материалы. Особое внимание будет уделено проведению учебной тренировки по эвакуации людей из здания гимназии.

В конце мероприятия ребятам продемонстрируют пожарную технику, где желающие смогут задать вопросы пожарным и сфотографироваться.

Источник: Отдел информационного обеспечения деятельности МЧС России