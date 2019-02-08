Высшая школа экономики предложила меры для раскрытия потенциала науки региональных вузов

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Выступая 7 февраля на «Профессорском форуме» ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что российская наука особенно в вузах недофинансирована и предложил несколько шагов по поддержке региональных исследователей и раскрытия их потенциала.

Одной из важных задач, по мнению Ярослава Кузьминова, является поддержка публикационной активности в вузах. Сегодня многие вузы в регионах имеют программы стимулирования публикаций преподавателей, при этом 90% из них ориентированы прежде всего на российские журналы. В настоящий момент более 500 российских журналов включены в глобальную базу данных SCOPUS (более 150 – в Web of Science) и очевидно, что огромное число авторов хотело бы публиковаться в таких журналах. Однако жесткие требования к качеству публикаций заставляют редакции журналов отклонять до 80 % заявок.

«Наши ученые в регионах часто оказываются в ситуации, когда их статья отклоняется ключевым научным журналам по замечаниям рецензентов – в хороших журналах это совершенно обычное дело. Времени на доделку материала у ученого нет – он перегружен и понимает, что разобраться в нюансах переоформления это не дело часа или двух. В итоге он предпочитает отдать работу в журнал попроще. Статья публикуется, но ее не замечают, таких случаев множество, — отметил Ярослав Кузьминов. — Мы теряем огромное количество научных материалов, привлекших бы, возможно, большой интерес академического сообщества, из-за банального отсутствия опыта. Так давайте коллегам начнем помогать с этим. Эффект может быть значительный».

Для того чтобы усилить представленность региональных вузов в глобальном научном пространстве, необходимо сформировать механизмы поддержки авторов, имеющих продуктивные идеи, научные результаты, но не умеющих пока их достойно представлять. В ВШЭ, например, существует Центр академического письма; он не только помогает преподавателям университета в подготовке материалов для рецензируемых зарубежных журналов, но также организует семинары и школы для тех, кто хотел бы улучшить уровень своего текста. Существуют подобные центры в Самарском университете, Томском политехническом университете, Томском государственном университете и еще ряде вузов.

Я.Кузьминов считает, что необходимо сделать такие программы открытыми – не только для сотрудников ведущих университетов, но и для всех заинтересованных преподавателей, в том числе из региональных вузов. Кроме того, по его мнению, редакции российских журналов, в том числе издаваемых ведущими вузами, которые сейчас проводят специальную работу по поиску хороших публикаций, могли бы предложить особые формы взаимодействия с авторами – что-то вроде «академической песочницы», где опытные редакторы помогали бы дорабатывать перспективные статьи до необходимого уровня качества.

Еще одной точкой роста для вовлечения преподавателей региональных вузов в исследовательскую деятельность могут стать программы поддержки молодых ученых: стажировки в ведущих вузах, создание совместных научных центров и лабораторий ведущими и региональными вузами, специальные меры – прежде всего финансовые с участием государства – по удержанию ведущих ученых.

Например, в НИУ ВШЭ с 2018 года реализуется программа поддержки российских постдоков. Она начата в прошлом году, и сейчас 24 человека, прошедшие отбор, получили годичные контракты научных сотрудников, которые предоставляют доступ ко всем возможностям для исследований, мобильности, повышения квалификации, имеющимся в университете.

В этом году Высшая школа экономики планирует запустить еще одну программу стажировок для внешних специалистов и аспирантов, с более коротким сроком пребывания и без трудоустройства. Причем, как подчеркнул Ярослав Кузьминов: «Мы не хотим ограничивать кандидатов по возрасту, главное – взаимная заинтересованность стажера и принимающего подразделения, хорошо проработанная программа стажировки. За 2-3 года мы планируем довести число участников этой программы до 300 человек».

По мнению Высшей школы экономики, все эти меры будут способствовать укреплению горизонтальных связей, сетевого взаимодействия между вузами, что в свою очередь приведет к развитию кадрового потенциала российской науки в нашей стране.