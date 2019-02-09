Для учащихся выпускных классов в УФСИН России по Краснодарскому краю организовали «День открытых дверей»

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В минувшие выходные сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю принимали гостей. Школьники выпускных классов, со своими родителями, побывали на «Дне открытых дверей» в Управлении пенитенциарной системы края.

Для будущих абитуриентов была подготовлена обширная программа Дня открытых дверей. Гостей угощали настоящей солдатской кашей и горячим чаем, которые приготовили на полевой кухне, во дворе Управления.

Особое внимание посетителей привлекла выставка оружия и спецсредств, подготовленная сотрудниками ОСНБ «Акула». Ребята не только с огромным удовольствием задавали вопросы, рассматривали предметы вооружения, но и могли примерить спецсредства, используемые на службе сотрудниками спецподразделения.

В комнате - музее УИС края ветераны системы провели краткий экскурс в историю тюремного ведомства. Рассказали школьникам об особенностях и реформах службы в разные годы.

Заместитель начальника УФСИН России по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Валерий Шандановин и сотрудники отдела по работе с личным составом довели собравшимся информацию о учебных заведениях ФСИН России, о реализуемых в них направлениях подготовки и ведомственных специализациях. Рассказали об условиях поступления на очную и заочную форму обучения, о порядке прохождения вступительных испытаний кандидатами на поступление, преимуществах обучения в институте и проживания курсантов. О гарантиях и льготах сотрудников УИС при дальнейшем прохождении службы в уголовно-исполнительной системе. Гостям мероприятия был продемонстрирован профориентационный фильм о ведомственных вузах ФСИН России.

По окончании официальной части мероприятия гости смогли задать любые интересующие их вопросы. Больше всего было задано вопросов, касающихся вступительных экзаменов, прохождения военно-врачебной комиссии будущими абитуриентами и их дальнейшего обучения.

Дни открытых дверей в УФСИН России по Краснодарскому краю проводятся регулярно по несколько раз в год. По мнению Виктора Пестова, руководителя краевого пенитенциарного ведомства, такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще, для того чтобы подрастающее поколение знало, о системе ФСИН, о наших героях и ветеранах, понимания, что служение своему Отечеству это почетное и очень ответственное дело!

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю