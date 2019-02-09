Более 3 тыс. военнослужащих Волгоградского гарнизона приняли участие в историческом диктанте

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Более 3 тыс. военнослужащих соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, приняли участие в международной просветительской акции «Знаешь историю – любишь Отечество».

В рамках акции, военнослужащие всех категорий написали исторический диктант, главной целью которого является популяризация знаний о военной истории России, как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Диктант проходил в виде викторины и включал в себя 60 тестовых заданий. Ответы необходимо было давать самостоятельно, основываясь на ранее полученные знания. Пользоваться внешними источниками информации запрещалось.

Результаты исторического диктанта проверит специально созданная комиссия. Результаты будут доведены до каждого военнослужащего индивидуально. Общая оценка уровня исторической грамотности военнослужащих каждой категории будет отражена в итоговом аналитическом отчёте за все соединение.

Международная просветительская акция «Знаешь историю – любишь Отечество» проводится в целях патриотического и духовно-нравственного развития граждан нашей страны, и в первую очередь молодого поколения, активного противоборства фальсификации истории государства, армии и флота. Завершится она накануне Дня России (12 июня 2019 года).

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа