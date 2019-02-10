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В 2019 году российская академическая археология будет отмечать свой 100-летний юбилей. Ее историю принято отсчитывать от даты выхода декрета Совнаркома – 18 апреля 1919 года – по которому была создана Российская академия истории материальной культуры, впоследствии разделившаяся на две основных научных археологических организации: московский Институт археологии РАН и санкт-петербургский (ленинградский) Институт истории материальной культуры РАН.

Институт археологии Российской академии наук в рамках празднования 100-летнего юбилея институтов проведет весной 2019 года Всероссийскую научную конференцию «Век археологии: открытия – задачи – перспективы». Конференция пройдет в марте 2019 года (даты уточняются) в Москве в здании Выставочного комплекса Государственного исторического музея по адресу: площадь Революции, д. 2/3.

Академия истории материальной культуры и два возникших позднее института стали базовыми научными центрами, родоначальниками многочисленных археологических организаций. Среди них кафедры археологии исторических факультетов высших учебных заведений страны, отдельные академические институты в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, музейные археологические подразделения и экспедиции. Аспиранты, обучавшиеся в столичных институтах, и прошедшие их научную школу докторанты основали археологические школы советских республик, позже преобразовавшиеся в археологические институты новообразованных государств постсоветского пространства.

За 100 лет российская археология накопила гигантский объем полевых открытий, материалов для вещеведческого анализа, эталонных исследований и концептуальных обобщений. Каждый археологический научный центр обладает своими особенностями и по праву гордится творческими успехами. Часть их уже введена в российскую науку, они апробированы и признаны. Но многие еще ждут своей очереди.

Мартовская конференция Института археологии РАН призвана стать площадкой для демонстрации успехов современной археологии в их связи с научной традицией и достижениями предшественников. Мы обратимся к накопленному за столетие опыту археологии, умноженному усилиями наших современников, уже вставших в ряд главных событий академической археологии, и обращенных в будущее, ставящих перед исследователями перспективные задачи.

В программу конференции включены доклады:

- обобщающие результаты значительных по продолжительности полевых исследований, приведших к серьезным научным результатам;

- объединяющие обширные территории в археологические общности, меняющие устоявшиеся научные концепции;

- представляющие эталонные археологические исследования – полевые, камеральные, историографические, раскрывающие содержание масштабных археологических проектов, связанных с прорывами в изучении отдельных объектов и комплексов.

В целом, конференция призвана содержательно отразить ключевые, итоговые и перспективные достижения 100-летнего развития российской академической археологии.

К конференции будет приурочена выставка археологических находок. Экспозиция откроется в ГИМ и представит вещи из коллекции Государственного исторического музея, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и последних раскопок Института археологии РАН.

Источник: Институт археологии РАН