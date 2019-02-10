Итоговое собеседование по русскому языку 13 февраля сдадут почти 1,5 миллиона девятиклассников

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1 438 тысяч девятиклассников зарегистрировались на участие в итоговом собеседовании по русскому языку, которое впервые пройдет для них в штатном режиме 13 февраля. Сбор заявлений от участников завершился 30 января 2019 года.

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников 9 классов как обязательное, его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Собеседование было введено в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы и направлено на проверку навыков устной речи у школьников.

«Введение итогового собеседования в штатный режим – это историческое событие. Апробация этой процедуры проводилась во многих субъектах РФ, в том числе в национальных республиках. Учителя и школьники, которые участвовали в апробации, признали, что процедура собеседования достаточно комфортна», - сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/ «незачет». Результаты проверки собеседования станут известны участникам не позднее 19 февраля 2019 года.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

«Процедура собеседования прошла очень тщательное обсуждение и апробирование, три года мы пошагово занимались созданием той модели, которая будет предложена школьникам. Собеседование должно способствовать формированию у школьников грамотной речи, умения правильно донести свою мысль. Создана процедура, которая не должна быть психологически напряженной для наших выпускников. Она достаточно лояльна, и во всех методических рекомендациях, разработанных на федеральном уровне, главная установка – доброжелательная и комфортная атмосфера, которая должна быть на собеседовании», - прокомментировала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.

Источник: Рособрнадзор