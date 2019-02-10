В Краснодарском крае более 25 тысяч человек сдадут ЕГЭ в этом году

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В России завершилась регистрация на участие в едином госэкзамене. На Кубани его напишут на 2,5 тысячи больше человек, чем годом ранее.

Традиционно самые популярные предметы – русский язык и математика, поскольку они являются обязательными. С 2019 года участники могут выбирать только один уровень математики для сдачи в основной день – либо базовый, либо профильный. Поэтому математику базового уровня выбрало в этом году почти на 50% меньше выпускников.

– Тройка самых популярных учебных предметов по выбору не изменилась: обществознание будут сдавать 12 222 человека, физику – 5664 человека, биологию – 5 281 человек, – сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Впервые выпускники могли выбрать для сдачи китайский язык. Этой возможностью воспользовались шесть человек.

В ведомстве отметили, что самому юному участнику ЕГЭ-2019 только исполнилось 14 лет. Выпускница лицея Российской Академии образования из Геленджика планирует сдавать русский язык и математику базового уровня.

Самый возрастной участник – 58-летняя выпускница прошлых лет из Анапы. Для сдачи ЕГЭ она выбрала шесть предметов.

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Телефон региональной «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: +7 (918) 189-99-02. Досрочный период ЕГЭ стартует 20 марта, основной – 27 мая.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края