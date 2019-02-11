В Петербурге аспирантам подняли стипендию до 45 тысяч

/Образование/

Точный размер выплат будет зависеть от эффективности работы над диссертацией, внедрения результатов исследований в производство, академической успеваемости и публикационной активности.

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко, выступая перед коллективом вуза, заявил «об изменении миссии аспирантов». Теперь она будет заключаться в «научной деятельности, направленной на выполнение исследований с целью подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук».

Ранее о том, что отношение к подготовке аспирантов, как и к оплате их труда, должно быть пересмотрено заявлял Владимир Путин.

«Аспирантура не должна быть просто продолжением высшего образования. Это не ещё одна ступень высшего образования, а это подготовка молодого учёного», - отметил Президент России в ходе рабочей встречи с главой РАН Александром Сергеевым, которая состоялась в январе.

Сегодня государственный норматив стипендии для аспирантов экономических специальностей, успевающих на «хорошо» и «отлично», - 3 467 рублей, для технических чуть больше – 8 309. Понятно, что этих денег хватает разве что на питание, да и то не самое шикарное. А ведь многие из этих ребят, потенциально способных превратиться в Ломоносовых, уже обзавелись семьями. Их выбор даже при наличии скромного предложения с производства очевиден. Он окажется не в пользу науки.

Именно поэтому Президент инициировал дискуссию о будущем аспирантуры и одобрил предложение приблизить заработную плату молодых ученых к средней по региону. Первым на практике эту идею осуществил Санкт-Петербургский Горный университет. Стипендии здесь и раньше были выше, чем во многих других вузах, у отличников они доходили до 28 тысяч рублей. Теперь же они возрастут ещё больше. В том случае, конечно, если юноши и девушки будут соблюдать пороговые требования, установленные для определения успешности их учебно-научной деятельности.

Базовый уровень стипендии на первый семестр устанавливается в размере 30 тысяч рублей в месяц. Начиная с 1 января, он снижается до 15 тысяч, а итоговая сумма складывается из совокупности дополнительных показателей, достигнутых в предыдущем полугодии. Получить максимальную выплату можно в том случае, если учишься на «отлично», профессионально владеешь иностранным языком, соблюдаешь график работы над диссертацией, а её результаты (для аспирантов третьего года обучения) прошли экспертизу и внедрены в производство.

«Нам нужно избавиться от нищеты в науке. Только в этом случае мы сможем вырастить и удержать в вузе талантливых молодых специалистов. Многие из них занимаются серьёзными исследованиями, реализация которых на производстве, существенно повысит рентабельность минерально-сырьевого сектора и внесёт значительный вклад в рост российской экономики. Но для того, чтобы они были доведены до ума и внедрены, мы должны заинтересовать способную молодёжь, в том числе и материально. Стипендия должна стать их заработной платой, а аспирантура – трамплином в большую науку», - подчеркнул Владимир Литвиненко.

В Горном университете на протяжении всех лет его существования велись научные исследования, направленные на повышение эффективности добычи и переработки сырья. И раньше, и сейчас активное участие в них принимают недавние студенты. Например, аспирант второго года обучения петербургского вуза Шамиль Исламов в составе научной группы нашёл способ решить проблему глушения скважин в осложнённых условиях. Без этой процедуры невозможно провести плановые ремонтные работы, которые в среднем в каждой скважине проходят раз в год или даже чаще.

Процесс глушения зачастую связан с определёнными проблемами из-за прорывов газа и масштабного поглощения пластом жидкостей, что требует больших объёмов закачки блокирующих составов (до 50-100 кубометров на одну скважину). Это приводит к удорожанию операции, которую в ряде случаев не удаётся провести ни с первой, ни со второй попытки.

«Мы разработали технологию глушения скважин с использованием специального блокирующего эмульсионного состава и провели опытно-промысловые испытания на одном из российских месторождений. Экономический эффект от применения инновации достигается за счёт снижения числа повторных глушений, а также затрат на проведение процедуры, и составляет более 600 тысяч рублей», - рассказывает Шамиль Исламов.

Помимо прямой экономии существует и косвенная. Она возникает в связи с возможностью дополнительной добычи нефти в результате сокращения времени «выхода на режим» и составляет около 250 тысяч. В итоге получается примерно 850 тысяч на одну скважину. А ведь их число на месторождении может достигать нескольких тысяч. Соответственно ежегодная экономия для каждой подземной кладовой потенциально превышает миллиард рублей.

Ещё одну инновацию, будучи аспиранткой, создала ассистент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Горного университета Александра Кузнецова. Она позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти из низкопроницаемых коллекторов сразу на 4,2%, благодаря закачке в пласт вместе с водой специально разработанных поверхностно-активных веществ. При этом, эксперты утверждают, что если поднять КИН в среднем по стране хотя бы на 1%, это позволит ежегодно получать 23-25 млрд долларов дополнительных доходов.

Аспиранты вуза работают над такими проектами как снижение выбросов попутного газа – побочного продукта нефтедобычи, развитие технологий в области бурения глубоких скважин во льду, в том числе в Антарктиде, совершенствование способов обнаружения и утилизации разливов нефти на поверхности водоёмов и многими другими. Часть из них будет представлена на II молодёжном форуме «Нефтяная столица», который стартует 21 февраля в Ханты-Мансийске.

Источник: пресс-служба Горного университета