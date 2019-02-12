C 13 февраля в школе №34 начнется полноценный учебный процесс

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12 февраля состоялось официальное открытие новой школы № 34, расположенной в 13-м микрорайоне Новороссийска.

Учащихся, учителей и родителей поздравил депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

Будущие ученики школы и их родители поучаствовали в торжественной церемонии, а затем для них были организованы экскурсии по классам и учебным залам.

«Не школа, а космос», – поделился своими впечатлениями о школе один из родителей.

Все, побывавшие в школе, оценили труд всех, кто строил здание, кто наводил блеск. Отличает новую школу и техническое оснащение: кабинеты труда, современное оборудование в учебных классов, медицинский блок с отдельным прививочным кабинетом и даже кабинетом стоматологии. Кроме того, в школе установлен шкаф зарядки для телефонов учеников.

Глава города Игорь Дяченко поделился впечатлениями о школе в своем инстаграме:

- Откровенно говоря, даже и не верится, что практически год назад здесь было чистое поле. А сейчас здесь стоит огромная современная школа, по масштабам строительства – первая и, пока что, единственная в Новороссийске, но это только пока...Кстати, работа по подготовке земельного участка для новой школы началась при Владимире Ильиче(ред.- Синяговский тогда был главой города-героя Новороссийска)

Источник: http://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-20190212133022-135279/