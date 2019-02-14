Владимир Овчинников: «Я набираю хороших учителей и не мешаю им работать»

/Образование/

В 2018 году исполнилось 90 лет легендарному директору московского физико-математического лицея «Вторая школа» Владимиру Федоровичу Овчинникову.

– Владимир Федорович, Вы довольны своей судьбой?

– В общем, доволен, конечно. Что-то у меня получилось (и не получилось тоже). А кроме того, образование во всем мире сегодня в таком состоянии, что если ты хоть какую-то крупицу в него вложил, то это уже хорошо. В нашем непростом Отечестве радует, когда ощущаешь, что не зря существуешь. Простите за громкие слова.

– Как Вы смогли пережить свое увольнение из школы в далеком 1971 году?

– Во-первых, меня немножко поддержала Всесоюзная заочная школа, где я работал директором, а во-вторых, я бродил по школам. Работал учителем истории. Многие директора извинялись, что боятся меня взять. Мне очень помог директор 45-й школы, Леонид Мильграм. Тогда менялась география районов и с ней – начальство. Он тогда и пригласил меня к себе.

– У Вас в кабинете стоят два портрета – один Леонида Мильграма, а другой – Анатолия Якобсона – блестящего учителя, диссидента, который у вас работал. Многие ушли, когда Вас «ушли»?

– Я тогда собрал всех учителей и просил их не уходить. Конечно, постепенно многие разбрелись по другим школам. Но какой-то дух все-таки сохранился.

– А чего Вам не хватает в нынешней школе из того, что было в ней когда-то?

– Каких-то существенных утрат нет.

– Слияние «всех со всеми» коснулось вашего лицея?

– Пока, слава богу, нет. Однажды нас хотели слить с соседней французской школой и с пятью (!) детскими садами. У нас ведь очень маленький бюджет: в лицее всего 700 учащихся (а деньги теперь идут за учеником). И мы, может быть, и пошли бы на то, чтобы создать какое-то гуманитарное направление (плюс – еще одно здание и новые ученики). У нас есть такие возможности, и есть дети, которые зубами держатся за школу (хотя они, скорее, гуманитарии, чем математики и физики). Но присоединение детских садов и начальной школы лишило бы нас права отбирать детей (обязали бы впоследствии брать малышей оттуда). Ведь по закону ученик, живущий в этом микрорайоне, имеет право поступить в эту школу.

– А это бы означало конец «Второй школе»?

– Конечно! Мало кто понимает важность таких школ, как наша; не понимает того, что успех во многом зависит и от возможности отбора детей.

– Но тем не менее Вы считаете, что слияние для обычных школ приемлемо?

– Слияние дает возможность детям не ехать куда-то далеко, а учиться в математическом, например, классе одной из «слитых» школ. Это удобно.

– Как бы Вы определили, что такое «одаренный ребенок»?

– Когда мне задают такой вопрос, я отвечаю: если ребенку после окончания начальной школы снова хочется пойти учиться, это – одаренный ребенок. Учительница не сумела отбить у него интерес к знаниям.

– У нас же начальная школа считается довольно сильной (по международным исследованиям читательской грамотности PIRLS, мы на весьма высоких позициях), но в средней школе наши успехи (см. исследования PISA) посредственные. И никто, похоже, не задумывается, почему так происходит.

– Ну задумались бы, а толку-то? Учить-то некому. И еще: когда человек пришел в школу только потому, что там высокие зарплаты, это – ужас.

– Как бы Вы изменили педобразование, чтобы появились хорошие учителя?

– Сейчас в Высшей школе экономики (ГУ ВШЭ) появилась магистратура по педагогике. Там шесть направлений. А еще – совместный бакалавриат Вышки и Центра педагогического мастерства, готовящий специалистов, которые наряду с фундаментальными математическими знаниями получат компетенции для работы с учителями в ведущих школах, гимназиях и лицеях в таких предметных областях, как математика, физика и информатика. Это здорово! Люди идут туда. Созданы ресурсные центры (мы – один из них), в которых повышают квалификацию учителя и получают помощь в создании специализированных классов.

– Здорово! Но в масштабах страны, увы, это погоды не сделает. А что для Вас идеальный учитель?

– Это человек, которому нравится его работа. Это не так уж много, но и немало. Казалось бы, банальность, но для школы это – главная проблема.

– Мне сказали, что у Вас есть такая фраза: я набираю хороших учителей и не мешаю им работать.

– Да.

– А еще, чтобы учителю было хорошо в школе, важен талант директора. И поменьше ощущать давление чиновников.

– Наш выпускник – сын рано погибшего ректора МГУ, Рэма Хохлова – академик Алексей Хохлов – даже цитировал меня и говорил, что в науке нужно соблюдать точно такой же принцип.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2018/10/4/person/4842-vladimir_ovchinnikov_ya_nabirayu_horoshih_uchiteley_i_ne_meshayu_im_rabotat_?fbclid=IwAR2xCKPdTRqG0Y3Yo92IYqhKbUzp4neg5YpC47sIFm7WN1Ofp3CNHZt9E4M