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На Камчатке зарплата преподавателей больше 125 тысяч в месяц

Росстат опубликовал данные о средних зарплатах медперсонала и педагогов в 2018 году. Согласно статистике, на Камчатке доходы этих категорий работников достаточно высокие.

Преподаватели вузов на Камчатке в прошлом году в среднем получали 125 тысяч 536 рублей в месяц. Средние зарплаты учителей в школах 68 тысяч 479 рублей, а воспитателей в детских садах – 61 тысячу 782 рубля.

При этом доходы педагогов на Камчатке не самые высокие в стране. Больше, чем на полуострове, специалисты получают – в Москве, Ненецком автономном округе, Магаданской области, Сахалинской области и Чукотском автономном округе.

Данные о зарплатах указаны без вычета подоходного налога, размер которого в России составляет 13%.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/2/14/economics/6228-na_kamchatke_zarplata_prepodavateley__bolshe_125_tysyach_v_mesyats

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Категория: Новости / Образование

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