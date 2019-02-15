72% подростков не нравится учиться в школе

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В том числе и потому, что не хватает времени на домашку и хобби.

Большинство российских детей (72%) заявили, что им не нравится учиться в школе. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Общероссийского народного фронта.

По сравнению с предыдущим годом число тех, кому нравится ходить в школу, снизилось на 7%.

При этом 65% опрошенных детей заявили, что им не хватает времени на выполнение домашнего задания (58% в 2017 году), а 59% не хватает времени на хобби.

2% подростков признались, что «могут бросить школу, не дождавшись окончания обучения». Чаще всего подростки жалуются на отсутствие интересных уроков, нехватку полезных знаний и большую нагрузку.

Большинство участников опроса желали бы получать в школе актуальные навыки, которые в будущем могут пригодиться в жизни. Например, дети выступили за введение уроков финансовой грамотности.

В опросе приняли участие более 2,5 тыс. подростков от 13 до 18 лет из 84 регионов России.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/2/15/teenagers/6243-72_podrostkov_ne_nravitsya_uchitsya_v_shkole