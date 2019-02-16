Зачем нам кадетский класс?

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На пресс-конференции «Пятый городской Форум кадетского образования “Честь имею служить Отчизне!”» в Департаменте образования города Москвы подняли вопрос о том, зачем в школах кадетское образование.

«Во-первых, социальный аспект: полностью абсолютно ребята обеспечиваются всеми комплектами формы – парадной, повседневной и теплой», – говорит директор центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская. Это – аспект немаловажный, но не основной.

Каждое образовательное учреждение, прежде чем вступить в проект кадетского класса, обязано заключить договор с профильным вузом. Профильные вузы, имей они даже военную тематику, ценны именно профильной подготовкой: есть гуманитарный профиль – военные переводчики, есть авиационное направление, внутренние войска, разведка внешняя и внутренняя, инженерные войска с технической направленностью, военные медики.

«Кадетское образование как зонтиком накрывает все нужды ребят в их будущем. Ребенок может обучаться в кадетском классе, даже заканчивать его, но поступать в гражданский вуз. А если он поступает в гражданский вуз и не выбирает военный – это плохо или хорошо? Мне кажется, что хорошо. Ребенок будет счастлив, что выбрал другую специальность, и точно поймет, что он не хочет быть военным. Это тоже удача», – высказала свою позицию на пресс-конференции Ярославская.

По мнению Анны Вахнеевой, директора школы № 1517, где реализуется программа кадетских классов, невозможно дать ответ на вопрос «кадетский класс – это образование или воспитание?».

«Кадетский класс – это выбор. Это выбор семей, детей, родителей. Это атмосфера. Это определенная большая нагрузка и ответственность для наших учеников. Это полный рабочий день с 9 до 18. Это одна из вариативных форм обучения и образования в данном направлении, которую предлагает город», – сказала Вахнеева.

По ее словам, кадеты – это ученики с нагрузкой и высоким жизненным темпом, которые одновременно с дополнительным образованием получают основное.

Кадетское, как и иные виды предпрофессионального образования, помогает ребенку определиться с выбором дальнейшего пути и понять, чем он хочет или же не хочет заниматься. И это – одна из основных задач.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/2/15/city/6258-zachem_nam_kadetskiy_klass