Стало известно расписание контрольных матчей "Черноморца" на третьем сборе

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19-го февраля "Черноморец" соберется на третий подготовительный сбор и уже на следующий день проведет контрольный матч.

20-го февраля на одном из полей СК "Гигант" в Крымске новороссийская команда померится силами с челнинским КАМАЗом, занимающим второе место в группе "Урал-Поволжье". На следующий день 21-го февраля "Черноморец" встретится с ростовским СКА на УТБ "Футбольный мир" в Абрау-Дюрсо. 24-го февраля новороссийцы сыграют в Крымске с представителем ФНЛ владивостокским "Лучом". 28-го февраля наша команда отправится в поселок Витязево, где ее соперником будет владикавказский "Спартак". Пятый контрольный матч "Черноморец" проведет 1-го марта снова в Абрау-Дюрсо с волгоградским "Ротором"-2. О времени начала каждого матча будет сообщаться дополнительно в новостях на сайте клуба и в клубных соцсетях.