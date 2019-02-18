/Образование/

Стало известно расписание контрольных матчей "Черноморца" на третьем сборе

19-го февраля "Черноморец" соберется на третий подготовительный сбор и уже на следующий день проведет контрольный матч.

20-го февраля на одном из полей СК "Гигант" в Крымске новороссийская команда померится силами с челнинским КАМАЗом, занимающим второе место в группе "Урал-Поволжье". На следующий день 21-го февраля "Черноморец" встретится с ростовским СКА на УТБ "Футбольный мир" в Абрау-Дюрсо. 24-го февраля новороссийцы сыграют в Крымске с представителем ФНЛ владивостокским "Лучом". 28-го февраля наша команда отправится в поселок Витязево, где ее соперником будет владикавказский "Спартак". Пятый контрольный матч "Черноморец" проведет 1-го марта снова в Абрау-Дюрсо с волгоградским "Ротором"-2. О времени начала каждого матча будет сообщаться дополнительно в новостях на сайте клуба и в клубных соцсетях.

Сергей Шахвердов
Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Добавить комментарий

Последние новости

Фаик Гараев (ООО «СтройКом»): Власти заставили меня взяться за эту стройку, но обещанной поддержки не оказали

Получи до 40 млн рублей на свой социальный бизнес

Стало известно расписание контрольных матчей "Черноморца" на третьем сборе

МЧС приглашает на тренировку

Умерла сестра Жаклин Кеннеди

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!