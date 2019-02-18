В России утвердили профстандарт вожатого, разработанный двумя министерствами

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В Госдуме прошло заседание Президиума Совета законодателей, посвященное обеспечению безопасности детей в период летней оздоровительной кампании.

Заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович сообщил, что Минтруд и Минпросвещения России разработали профстандарт вожатого, который был утвержден в январе.

Также он рассказал, что еще в 2017 году был запущен образовательный модуль для студентов педагогических вузов для подготовки вожатых. Этот модуль используют более 100 вузов. При этом почти 50% вожатых по итогам последних двух лет - студенты педагогических вузов, многие из которых окончили этот модуль.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что во всех регионах должны быть выработаны единые подходы к безопасности детского отдыха. Она предложила перед началом оздоровительной кампании в каждом регионе проводить семинар-обучение для вожатых и работников детских лагерей, чтобы МЧС, Роспотребнадзор, органы управления образования субъекта проинструктировали по формам и методам первичной работы с детьми, рассказали об основных правах и обязанностях вожатых, формах контроля, правилах поведения в конкретной местности и погодных условиях.

Она также предложила создать форму дополнительной поддержки в виде преференций и налоговых льгот для тех, кто будет открывать новые объекты для оздоровления и отдыха детей по аналогии с территориями опережающего развития.

Ее предложение поддержали участники заседания Президиума Совета Законодателей и вошло в список рекомендаций.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/2/18/edpolitics/6270-v_rossii_utverdili_profstandart_vozhatogo_razrabotannyy_dvumya_ministerstvami