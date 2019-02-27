Владимир Синяговский обратил внимание на необходимость четкого нормативно-правового регулирования детского отдыха

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Уникальный климат и прекрасный природный ландшафт нашего края идеально подходят для организации лечения и отдыха. Именно поэтому здесь открыто множество детских оздоровительных учреждений.

Сюда со всей России ежегодно приезжают десятки тысяч детей, которым наша природа помогает восстановить здоровье, набраться сил и вдохновения для новых достижений.

Очень важно при этом, чтобы точно были определены меры по обеспечению их безопасности и здоровья.

Надо отметить, что данные вопросы регулируются целым рядом нормативно-правовых актов. Например, национальным стандартом «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», Федеральным законом № 465 в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей, приказами Министерства образования РФ и другими. Однако остается много задач, которые необходимо проанализировать и найти пути их решения.

В частности, депутаты Государственной Думы обсуждают вопросы, касающиеся отдыха детей с особенностями здоровья и детей-инвалидов: разрешение приема ими лекарств во время пребывания на отдыхе, специальное питание. Получается, что медицинский персонал детского лагеря оказывается ответственным за последствия лечения, которое назначалось другими специалистами. В новых условиях у ребенка могут проявиться нежелательные, в том числе аллергические реакции, что требует немедленной коррекции терапии. При этом на сегодняшний день врач детского лагеря не имеет права вносить изменения в порядок лечения.

Вопросы функционирования палаточных лагерей также требуют дополнительного анализа. Например, в силу отсутствия повсеместной работы мобильных операторов возникают сложности получения своевременной связи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Еще более серьезную озабоченность вызывает невозможность организовать в условиях палаточного лагеря медпункт или изолятор, который отвечал бы всем необходимым санитарным и медицинским требованиям.

Еще одна проблема – детские туристические группы на сегодняшний день руководствуются законом о туризме. Однако он полностью не закрывает все ситуации, которые могут возникнуть у группы при прохождении маршрута.

Таким образом, депутатам совместно с Минздравом, Минпросвещением, МЧС и другими профильными ведомствами предстоит проделать серьёзную работу для того, чтобы отдых наших детей был безопасным и по-настоящему полезным. Возможно, целесообразно было бы создать специальную комиссию по этим вопросам и обеспечить широкое обсуждение законопроекта, который готовит в настоящее время Минпросвещения.