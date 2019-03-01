Индекс образовательной инфраструктуры может стать одним из факторов оценки эффективности глав регионов

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В первый день форума «Образование России»/EDU Russia, который проходит в Казани с 28 февраля по 1 марта, ведущие эксперты на рынке образовательных услуг со всей страны обсудили ряд вопросов, связанных с текущим положением образовательной инфраструктуры в России.

В дискуссии приняли участие руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан, руководитель группы проектов ГК «А101» Юлия Чернец, директор благотворительного фонда «Дар» и учредитель школы ОАНО «Новая школа» Юлия Вешникова, руководитель проекта «Партнер-Строй» Анастасия Козлова, руководитель федеральных проектов ООО «Производственное объединение «Зарница» Алексей Извозчиков, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник» Максим Лозовский.

Участники поделились мнением о перспективах использования объектов, построенных еще десятки лет назад, насколько данные элементы инфраструктуры могут соответствовать всем требованиям современного качественного образования. Основной вывод заключается в том, что такие объекты в ряде случаев возможно использовать. Зачастую обновление подобного строительного фонда требует относительно невысоких затрат по сравнению со строительством нового с нуля. Причем основная часть расходов связана, прежде всего, с обеспечением безопасности при дальнейшем его использовании в качестве школы или образовательного центра. Стоит отметить, что новые объекты все чаще «проектируются с конца», когда с момента проектирования до ввода объектов в эксплуатацию обеспечивается плотная связь девелоперов и архитекторов. То есть вся инфраструктура должна быть ориентирована на конечный образовательный результат, учитывая в том числе логику оснащения современной техникой и оборудованием, необходимых для обеспечения актуальных стандартов для качественного обучения, а также подбор педагогического состава.

«В любых старых стенах можно создать «новую» школу, начав со смысла», – отметила директор благотворительного фонда «Дар» и учредитель школы ОАНО «Новая школа» Юлия Вешникова.

Особое место в рамках сессии было отведено обсуждению индекса образовательной инфраструктуры российских регионов. Для успешного внедрения всех государственных образовательных стандартов и инициатив, направленных на создание в школах современной образовательной среды, необходимо опережающее развитие инфраструктуры. При этом уровень развития инфраструктуры в сегменте образования неразрывно связан с особенностями социально-экономического развития каждого из регионов.

«В российских регионах в скором времени будут внедряться обновленные критерии для оценки эффективности. Речь идет о так называемом «Key Performance Indicator». В этой связи стоит отметить, что Индекс образовательной инфраструктуры может стать основой для разработки kpi в сфере образования для глав регионов», – отметил заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник» Максим Лозовский.

Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов является совместным проектом НИУ «Высшая школа экономика» и корпорации«Российский учебник». Индекс показывает, как создаются условия для получения качественного образования в России. В понятие «экосистема образования» входят как здания и техническое оснащение, так и учителя, ученики и родители, которые между собой взаимодействуют.

Источник: ???????дирекция по общественным связям