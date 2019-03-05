Дан старт Всероссийскому экоквесту для студентов «Вода России»

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III Всероссийский экологический квест «Вода России» продлится до 30 июня 2019 года, он объединит студенческие команды вузов для реализации технологий водосбережения и снижения водного следа в учебных заведениях страны.

Один из ключевых векторов развития современных экологических активностей – привлечение молодежи, через создание среды для реализации их потенциала и идей Актуальность подобного подхода недавно отметил и Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию: «Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодежь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучные стороны, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России». – отметил Президент России.

В рамках реализации ФЦП «Вода России» Минприроды России проводит комплекс мероприятий и акций, ориентированных на молодое поколение: конкурс детских рисунков «Разноцветные капли», просветительская акция «Водная аллея», конкурс фотографии и другие. Одним из таких мероприятий является и квест «Вода России».

За два года экоквест стал площадкой для реализации идей и решений молодого поколения. Весь процесс состоит из двух этапов и включает в себя исследовательские и прикладные задания. Их решение позволяет студентам в полной мере проявить свои возможности. Итогом квеста станет разработка и внедрение участниками программы по водосбережению в своем вузе. Кроме того, проект несёт в себе важную просвещенческую роль, затрагивает одну из наиболее актуальных экологических тем России – водосбережение.

«Экологический квест «Вода России» – это проект, который позволяет молодому поколению получить знания и навыки водосбережения, а также помогает сразу использовать их на практике, передав этот опыт своим сверстникам», – отметает Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Победители примут участие в образовательной программе всероссийского слета Ассоциации зеленых вузов России. 15 команд-лидеров получат полезные экопризы, а их учебные заведения будут приглашены в Ассоциацию зеленых вузов.

Ежегодный проект реализуется по инициативе Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России. С 2017 года студенты-участники экоквеста уже реализовали свои проекты по водосбережению в 155 университетах. Победителями прошлых лет стали команды Российского Государственного Гидрометеорологического Университета (Санкт-Петербург) и Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта (Санкт-Петербург).