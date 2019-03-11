Поручения президента не выполняются с незавидным постоянством

/Образование/

20 февраля 2019 года Президент в послании Федеральному собранию заявил, что «Должно меняться и содержание образования. В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны, а в федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания».

А 27 февраля Президент утвердил перечень поручений по реализации послания.

В них, в частности, говорится:

Пр-294, п.2а-16 обновление федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. Срок – 1 декабря 2019 г.

К сожалению, такое поручение уже было. Что же происходит, поручения не выполняются?

В четвертый раз! Судите сами.

Первый раз определить базовое содержание в стандартах правительству поручили при министерстве Д. Ливанова. Задание было обусловлено поручением президента Российской Федерации В.В. Путина (п. 5) от 12 декабря 2014 г. № ПР-2876 об определении в Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего, основного общего и среднего общего образования базового содержания обязательной части основных общеобразовательных программ.

Потом деятельность по обновлению ФГОС необходимо рассматривать и в связи с поручением президента от 2 января 2016 года № ПР-15ГС. Оно было сделано по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г., а сами обновления содержания общего образования предписано сделать на основе «результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий и изменения запросов учащихся и общества».

8 февраля 2017 года поручением № Пр-209 президент снова поручает Д.А. Медведеву

Обеспечьте:

контроль за реализацией комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях.

Что сделано?

Выполняя поручение ПР-2876, Минобрнауки России в 2015 году внесло изменения в ФГОС начального общего и основного общего образования, уточнив содержание требований к уровню подготовки школьников по математике и русскому языку (приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 года № 507

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» и приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»).

Это все?

В последующие годы Минобрнауки России собиралось уточнить содержание образовательных результатов по иным учебным предметам. Однако этого пока не произошло.

С 2016 года подготовка обновлений ФГОС, регулирующих содержание общего (школьного) образования, их обсуждение велись в основном в ведомственном ключе.

Данные и анализ результатов мониторинговых исследований, современных достижений науки и технологий, запросов учащихся и общества в целом не были опубликованы и не становились предметом общественного обсуждения. Доклады Минобрнауки России по этим темам и в связи с указанными поручениями не встречаются в открытых источниках.

…У описателя русского народного быта И. Горбунова есть рассказ «На почтовой станции ночью». Там ямщик хвастается перед ездоком, что отлично знает дорогу и все ее косогоры, и тем не менее ночью опрокидывает тарантас. Пассажир сердится: «Что ж ты, черт тебя возьми!» На что ямщик отвечает озадаченно: «Поди ж ты! Кажиный раз на этом месте».

Похоже, что кто бы ни возглавлял ведомство, тарантас содержания образования все равно ломается.

Может, это дело профессиональных объединений, а не чиновников?

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/3/11/edpolitics/6545-porucheniya_prezidenta_ne_vypolnyayutsya_s_nezavidnym_postoyanstvom_?fbclid=IwAR3Wi9RXxjl_8mn5ynokHx7Se5BrUIMvRaW5Oftfv4QaUH4lu_2BoJGacLA