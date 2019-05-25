/Образование/

"Новороссийское Сколково" приглашает...

Проект "Новороссийское Сколково"  организовал работу летнего клуба молодых политиков. В программе тренинги, "мозговые атаки", стажировка в органах власти, законотворчество, волонтерство, КТД и индивидуальные консультации.

Запись ведем смс-сообщением по телефону +7(938)524-40-00 или в официальной группе ВКонтакте.

В сообщении укажите свое имя, фамилию, дату рождения, электронную почту. Возраст 15+.

Стоимость участия во всех мероприятиях клуба 500 рублей в неделю.

Для организации работы клуба проводим отбор волонтеров. Запись по телефону +7(938)52-44-000 смс-сообщением. Не забудьте указать слово "Волонтер".

Также южный региональный центр помощи "Черноморъ" предлагает воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:

- консультации семейного юриста

- операции с недвижимостью
- строительство и капитальный ремонт ИЖС
- благоустройство и ландшафтный дизайн
- оформление земельных участков (все операции)
- услуги централизованной бухгалтерии для ООО и ИП
- советы домашнего адвоката
- советы семейного психолога
- услуги юриста в области семьи и детства
- информационное сопровождение бизнеса
- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)
Все, что нужно Вам и Вашей семье, найдете только у нас! +7(938)52-44-000
Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14

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Категория: Новости / Образование

  1. граф 24.05.2019 22:04 Ответить
    и меня запишите...
  2. Семен 09.04.2019 18:53 Ответить
    Мне нужна была помощь в оформлении наследства. Обратился в "Черноморъ". Приятные люди. Персональное внимание. Спасибо. Все решилось положительно.
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