Темнокожий волейболист питерского «Зенита» забрал дочь из балетной школы из-за расистского отношения

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Школа все отрицает.

Присцила Камехо, жена игрока волейбольного «Зенита» (Санкт-Петербург) Ореоля Камехо, сообщила, что столкнулась с проявлениями расизма. Из-за этого ей пришлось забрать дочь из балетной школы Lil Ballerine в Питере.

«Хочу поделиться с вами случаем, произошедшим с моей 4-летней малышкой в танцевальной школе. Наша семья прибыла в Россию по приглашению волейбольного клуба «Зенит» (мы с мужем спортсмены). Выбирая дополнительные занятия для девочки, остановились на танцах. Школу выбирали по рекомендации клуба.

Сначала все шло хорошо. Дочка посещала занятия с удовольствием. Со стороны преподавателя нареканий никаких не было. Нас устраивало, что дочь, занимаясь в группе, погружается в языковую среду, ведь по-русски она не говорит.

Источник: https://sportmail.ru/article/volleyball/36687300/?social=fb&fbclid=IwAR34J68MAKjdGCDLzt1Gs4ssnPpG7C_GtEUdEoqfzXaEP8GsJXqNDAdHbXo