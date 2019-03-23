Фёдор Бондарчук станет ведущим нового проекта РЕН ТВ

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Телеканал представит документальный цикл «Как устроена Вселенная», ведущим которого выступит известный актёр и кинорежиссёр.

1 апреля на РЕН ТВ состоится премьера цикла программ «Как устроена Вселенная» с Фёдором Бондарчуком. Новый проект, который раскроет главные тайны космоса, стал результатом совместной работы РЕН ТВ и Discovery.

В 2017 году РЕН ТВ и Discovery договорились о долгосрочном сотрудничестве, первым результатом которого стал показ одноименного проекта с ведущим Константином Хабенским. Цикл программ «Как устроена Вселенная» с Хабенским пользовался большой популярностью у зрителей канала, поэтому руководством было принято решение развивать и усиливать сотрудничество с Discovery в области совместного производства контента. Результатом и логическим продолжением этого сотрудничества стала новая коллаборация телеканалов, ведущим которой стал Фёдор Бондарчук.

В новом проекте РЕН ТВ зрители смогут не только узнать всё о главных теориях о происходящем во Вселенной, но и наглядно увидеть космические процессы с помощью грандиозной компьютерной графики. Ведущие специалисты со всего мира расскажут о том, что могло повлиять на формирование жизни во Вселенной, и являемся ли мы единственной формой живых существ; какую роль в этом могли сыграть астероиды, которые бомбят нашу планету миллиарды лет; как именно появляются галактические огнеметы, и чем грозит гамма-облучение нашей планете. Ведущий проекта Фёдор Бондарчук приглашает в путешествие по просторам галактики – чтобы вы могли увидеть всё своими глазами.

«Человечество мечтает о дальнем космосе, о колонизации других галактик. Но при этом мы точно не знаем, сколько планет в нашей родной солнечной системе. Во Вселенной ещё много мрачных загадок, поэтому вместе со зрителями РЕН ТВ мы отправимся в захватывающее путешествие по космосу и постараемся найти ответы на главные вопросы», – комментирует премьеру Фёдор Бондарчук.

Смотрите новый документальный проект «Как устроена Вселенная» – с 1 апреля, пн-чт, в 15:00, только на РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям