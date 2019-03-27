На поддержку региональных университетов НИУ ВШЭ выделит более 100 млн рублей

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В новой программе поддержки региональных университетов НИУ ВШЭ, которую на пресс-конференции в ТАСС 26 марта представил ректор Ярослав Кузьминов, смогут принять участие научные сотрудники, преподаватели и административные работники вузов из любого региона, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

«В развитии российской высшей школы наступил критический момент, — подчеркнул Ярослав Кузьминов. — Мы все больше обращаем внимание на существующую проблему резкого территориального разрыва качества образования. Нужно «поднимать» региональные университеты, и это должно стать не только государственной политикой, но и политикой каждого из ведущих университетов России».

НИУ ВШЭ профинансирует программу из средств собственного бюджета, общие инвестиции превысят 100 млн рублей в год.

Всего в программе четыре раздела: поддержка постдоков, стажировки для научных сотрудников преподавателей и административных работников, поддержка авторов научных статей, сетевой учебный курс.

Поддержка постдоков

Напомним, что эта программа уже реализуется в Вышке – в первый год было подано около 250 заявок, поддержано — 25. Сейчас количество мест увеличено до 50.

Программа для постдоков в НИУ ВШЭ — это один-два года работы в научных центрах, департаментах и школах университета. Весь этот период участникам выплачивается средняя зарплата по Москве

Возраст участников — до 35 лет. У всех из них должна быть ученая степень и публикации в научных журналах, однако без опыта учебы и работы в Вышке.

Что нужно знать о программе для российских постдоков

· Реализуется 2 года (с 2018 года)

· Цель – привлечение молодых ученых для работы в НИУ ВШЭ и содействие развитию национального академического рынка в России

· Конкурс в два этапа (для принимающего подразделения – март и для стажеров – апрель/май)

· Годовой контракт, возможность продления на второй год – при софинансировании подразделения

· При необходимости – проживание

· Ограничение для кандидатов: до 35 лет, кандидат наук или PhD

«Программы для постдоков очень развиты в мировых университетах. Смысл в том, чтобы человек побывал в ведущем научно-образовательном центре – скорей всего, он не будет там трудоустраиваться, но сможет поработать с ведущими учеными, приобрести ценный опыт и его «стоимость» на рынке труда резко возрастет», — рассказал Ярослав Кузьминов.

Программа стажировок

Стажировки в Вышке для научных сотрудников, преподавателей и административных работников рассчитаны на срок от двух недель до шести месяцев — в этом году университет готов принять до трехсот человек.

Возраст участников не ограничен, вознаграждение составит 12 тысяч рублей, большинству будет оплачиваться проживание и проезд.

Программа рассчитана на тех, кто собирается и дальше работать в своих университетах.

Что нужно знать о программе стажировок

· Запущена в 2019 году

· Цель – содействие подготовке в российских вузах высококвалифицированных кадров

· Конкурс в течение учебного года, без трудоустройства

· Срок: 1-6 месяцев, бесплатно для стажера

· Заявка на стажировку – по направлению подразделений НИУ ВШЭ

· За 2-3 года количество участников планируется довести до 300 человек

Поддержка авторов научных статей

13 журналов, издаваемых Вышкой, входят в международные базы данных (это максимальное количество по меркам российских вузов, больше — только у РАН), у них есть англоязычные версии, их читают во всем мире.

«Эти журналы получают от авторов очень много статей, в результате публикуется только каждая десятая из них. Нередко рецензенты признают статьи перспективными, но отправляют их на доработку, а как именно нужно доработать, не указывают, и авторы этого не понимают. В результате они отдают статьи в журналы попроще, там их никто не читает, и сильная идея затухает», — пояснил ректор НИУ ВШЭ.

Теперь же по конкурсу будут отобраны 5 из 13 журналов, которым предоставят финансирование для оплаты научных консультантов, редакторской поддержки статей региональных авторов, в том числе помощь с переводом на английский (академическое письмо). В результате журналы опубликуют как минимум 100 статей региональных авторов.

Аналогичная работа в Вышке уже была проведена со своими сотрудниками, и в результате за 10 лет доля преподавателей, имеющих статьи в международных журналах, выросла с 12 до 62 процентов

«Мы уверены, что в региональных университетах есть не менее сильные коллеги, чем наши, и считаем, что наше дело — им помочь», — добавил Ярослав Кузьминов.

Сетевой учебный курс

Вышка на конкурсной основе поддержит 25 курсов в региональных университетах, разработанных с использованием массовых онлайн-курсов НИУ ВШЭ. Предусмотрена и стажировка преподавателей из региональных университетов под руководством авторов курсов, методическая поддержка, а также командировки преподавателей НИУ ВШЭ для проведения мастер-классов и чтения установочных лекций.

Источник: Пресс-служба НИУ ВШЭ