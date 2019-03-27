Все начинается с выбора профессии!

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В Новороссийском колледже строительства и экономики состоялась встреча студентов профессиональных учебных заведений города-героя Новороссийска с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Синяговским.

Тема важна для каждого: «Роль профессии в становлении личности». На встречу пришли участники и победители профессиональных конкурсов, чемпионатов World Skills, молодежь, которая заинтересована в получении рабочей профессии.

Директор колледжаВладимир Шейко перед беседой с молодежью предложил Владимиру Синяговскому посетить практические занятия, увидеть современное оборудование, на котором работают студенты.

Студенты Новороссийского колледжа строительства и экономики, социально-педагогического колледжа, колледжа радиоприборостроения, профессионального техникума пришли подготовленными, у каждого был вопрос, связанный с профессиональным будущим.

Встреча прошла очень познавательно для студентов. Ребята узнали, как от простого рабочего можно стать мэром города или федеральным депутатом.

Владимир Синяговский познакомил молодежь с приоритетными направлениями национального проекта «Образование». Большое внимание уделялось трудоустройству выпускников. У каждого была возможность задать интересующий его вопрос.