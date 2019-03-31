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Более 20 вузов России добавят участникам «Юнармии» дополнительные баллы к ЕГЭ

Более 20 высших учебных заведений России решили дать участникам патриотического движения «Юнармия» преимущество при поступлении.

Вузы согласились начислять участникам движения дополнительные баллы к ЕГЭ «за личные достижения», сообщил ТАСС начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.

Он отметил, что каждый вуз принимает решения самостоятельно и вносит соответствующие изменения в положения о приеме абитуриентов. Романенко не уточнил названия учебных заведений.

Представители Минобороны заявляли, что к 9 мая 2019 года в движении будут состоять около полумиллиона человек.

Сейчас «Юнармия» также договаривается с военными вузами страны о том, чтобы участникам движения предоставляли преимущество при прочих равных условиях, добавил Романенко.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/3/30/edpolitics/6871-bolee_20_vuzov_rossii_dobavyat_uchastnikam_yunarmii_dopolnitelnye_bally_k_ege?fbclid=IwAR3z56hSbZdBJwj-tyF_pe9LRO_F5k6X7W7WGCUSxYOGo4rAWDOQrHKMSTk

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Категория: Новости / Образование

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