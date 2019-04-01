Какими должны быть лагеря будущего

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Безопасность пребывания детей в летних лагерях и доступность организованного детского летнего отдыха обсудят эксперты и родители на фестивале современных детских лагерей «Пятая четверть», который состоится 13 апреля в рамках родительского дня – «Субботы на ММСО».

Родители познакомятся с педагогами, вожатыми и директорами, зададут вопросы о безопасности, условиях проживания и особенностях досуга и образования, обсудят более 40 программ детского отдыха. В это время дети в возрасте от 6 до 17 лет погрузятся в атмосферу детских лагерей, познакомятся с их традициями, примут участие в мастер-классах, интерактивных творческих и спортивных мероприятиях.

На фестивале будут организованы образовательная площадка (творческие и языковые мастер-классы для детей и родителей), коммуникативная и дискуссионная площадки для диалога детей и родителей с представителями детских лагерей, а также площадка активного отдыха и творческая площадка с игровыми презентациями программ отдыха.

Во второй раз на площадке Московского международного салона образования соберутся ведущие организаторы российского и зарубежного детского отдыха, размещающие свои программы в интернет-каталоге детских лагерей и мероприятий incamp.ru.

«Я очень рад, что впервые за долгие годы усилиями ММСО в сотрудничестве с incamp.ru создана площадка, на которой родители в прямом общении могут говорить с организаторами лагерей и выбирать лагеря. Понимать, чем обоснован их выбор. Что комфорт и развлечения в лагерях – не главное. Чтобы родители стали понимать, наконец, чего можно хотеть от лагеря помимо этого досуга», – поделился один из участников фестиваля, методист АНО «НМЦ "Школа нового поколения"» Алексей Илюхин.

Ключевыми вопросами обсуждения станут безопасность детей в летних лагерях и формирование доверительного диалога между организаторами отдыха, родителями и детьми.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/4/1/trailer/6878-kakimi_dolzhny_byt_lagerya_buduschego