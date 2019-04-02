Частный сад можно будет оплатить средствами материнского капитала
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает разрешить направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями.
Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Бизнес-омбудсмен предлагает внести изменения в законодательство, которые позволили бы тратить маткапитал на оплату услуг дошкольного образования, которые оказывают индивидуальные предприниматели с лицензией на образовательную деятельность.
По мнению Титова, в этом случае риски «обналичивания» маткапитала не выше, чем через организации.
Согласно действующему законодательству, средства маткапитала можно использовать только для оплаты частных детсадов, организованных юрлицами. Как считает бизнес-омбудсмен, и юрлицо, и индивидуальный предприниматель, которые оказывают услуги по присмотру за детьми, должны выполнять одинаковый список требований, в том числе, получить лицензию на образовательную деятельность.
Пенсионный фонд отказывает в перечислении средств маткапитала на эти цели, основываясь на постановлении правительства и положениях ч. 1 ст. 11 ФЗ от 29. 12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как подчеркивает Титов в своем письме, из-за этого «складываются дискриминирующие условия для предпринимателей различных организационных форм».
Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/4/1/parents/6879-chastnyy_sad_mozhno_budet_oplatit_sredstvami_materinskogo_kapitala
Категория: Новости / Образование