В ОНФ предложили снизить школьную нагрузку

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Специалисты Общероссийского народного фронта предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для детей.

По их мнению, нынешние образовательные стандарты привели к тому, что «рабочее время» школьников составляет 47 часов в неделю. Для сравнения, у взрослых – 40 часов. Это, по мнению экспертов ОНФ, сказывается на здоровье детей.

В старших классах у школьников может быть право выбора, сказал в интервью радио Sputnikзаместитель директора по развитию Лицея Высшей школы экономики Рустам Байбурин.

«Федеральный стандарт, так или иначе, требует от старшеклассников изучения большого количества предметов, которые в той или иной степени не входят в круг их интересов. Конечно, для общего культурного развития они важны, но это движение от обязательного до возможности выбора и должно было приводить к тому, что учебная нагрузка не повышается со временем для этих детей. Они могут, например, начинать отказываться в старшей школе от каких-то предметов, уделяя больше внимания своим профильным интересам», - отметил Рустам Байбурин.

По его словам, у школ есть и другие инструменты не повышать учебную нагрузку.

«Нагрузка на ребенка подразумевает не только непосредственно хождение в школу, но и количество домашних заданий. Это тоже тема для дискуссий. Есть страны, которые находятся высоко в образовательных рейтингах, и, при этом вообще, не используют домашнее задание. Также оптимизация учебной нагрузки могла бы быть, если бы появилась внутри школ электронная образовательная система, которая помогла бы увидеть учителям, кто и сколько задает детям домашних заданий или на какой день они ставят контрольные работы. Есть непрямые способы решения этой проблемы. Вопрос только в том, насколько само образовательное учреждение по этому поводу переживает и делает возможные ходы внутри, если невозможно изменить ситуация с федеральным законом в настоящий момент», - объяснил педагог.

Источник: https://ria.ru/radio/