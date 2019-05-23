На нацфинале WorldSkills обсудили взаимодействие государства, бизнеса, образовательных организаций в вопросах развития талантов

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В рамках проходящего в Казани финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялся круглый стол «Развитие талантов: взаимодействие государства, бизнеса, образовательных организаций».

В круглом столе приняли участие заместитель премьер-министра – министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, генеральный директор Kuka Russia Дмитрий Капишников, ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, директор по персоналу ПАО «Казанский вертолетный завод» Марина Марюшина, директор по персоналу SAP CIS Вера Соломатина и руководитель проекта по квантовому машинному интеллекту Российского квантового центра Алексей Федоров.

Главной темой круглого стола стала человекоцентричность, или, другими словами, особенная ценность талантов в современных экономических реалиях.

«В сегодняшних условиях человек сам ответственен за свое развитие. Представьте мир будущего, в котором нет трудовых контрактов, трудового права, трудовых кодексов, профсоюзов, кадровых служб. В этом мире существуют миллиарды людей – предпринимателей и компании, которые с ними договариваются. Если мы говорим о производственных компаниях и сфере услуг, то человек уже сегодня предопределяет экономическую стоимость. Вы не можете нанять типового человека, который вам сделает нетиповой продукт. Это невозможно по определению», - отметил в своем выступлении Роберт Уразов.

Татьяна Терентьева остановилась на инициативе «Mission: Talent - от кадров к талантам», которую Госкорпорация реализует совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и BCG. Ее цель – найти инструменты для решения проблемы кадровой ямы и создания глобальной экосистемы по развитию талантов.

«Инициатива Mission: Talent не разовый проект, а долгосрочная программа, которая начинается с совместного исследования и широкой дискуссии с участием наших партнеров, представляющих основных стейкхолдеров рынка труда: государство, бизнес и систему образования. Мы хотим предложить специальную онлайн-платформу, доступную всем базу лучших мировых практик развития кадров в условиях серьезных экономических, технологических и социальных изменений, которые переживает современное общество», -рассказала Татьяна Терентьева.

«Работодатель сегодня уже не может воспринимать людей только как ресурс, которым можно и должно управлять. Сегодня для синергетического эффекта нам нужно сотрудничество. А для этого компаниям-работодателям нужно четко понимать и планировать, какие компетенции должны быть у сотрудников в нынешних реалиях и в более отдаленной перспективе, при этом осознавая, что каждый сотрудник – это индивидуальность с собственным пониманием карьерной траектории», - подчеркнула Марина Марюшина.

По мнению Дмитрия Капишникова, технологическим прорывным компаниям необходимо помогать образовательным учреждениям материалами и информацией. «Бизнес должен быть локомотивом в образовании, формировать тренды и методики обучения», - сказал он.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В финале, проходящем 21-23 мая в Казани, принимают участие более 1500 конкурсантов в 91 компетенции. Проведение национального чемпионата способствует внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, повышению престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров.

Источник: WorldSkills Russia