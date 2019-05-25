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Неудачно пошалили. БДСМ-вечеринка школьников обернулась скандалом

Полиция Владивостока проводит проверку после скандала с выпускниками, устроившими «прощальную БДСМ-вечеринку» у стен школы. Интерес правоохранительных органов вызвало видео, где одна из участниц костюмированного шоу была в полицейской форме.

В пресс-службе УМВД напомнили,  за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Креативно со стороны подростков, но педагогам надо задуматься, объяснила в интервью радио Sputnik психолог Ольга Латынцева.

«Так ярко и креативно они подошли к этому, чтобы обратить внимание на себя и чтобы запомниться.  И еще это точно была месть кому-то из учителей или завучу, или директору. Кто-то из педагогов глумился над ними во время учебного процесса, причем жестко. Это 100%. И вот это была месть этому человеку. Все в школе делали что-то подобное, поскольку часто ненавидели и завуча, и директора, и классного руководителя, которые оскорбляют и называют учащихся идиотами», - предположила психолог.

Напомним, ранее в сети появилось видео из школы №74 во Владивостоке, где за сутки до выпускного проходил День самоуправления. Школьники 11-ого «Б» класса устроили себе костюмированное шоу с танцами, разбрасыванием красок и даже распылили огнетушитель.  Из-за слишком откровенных костюмов, в СМИ эта вечеринка получила название «БДСМ-флешмоб». После публикации видео, директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Образование

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