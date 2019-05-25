Штраф и увольнение: кто заплатит за БДСМ-выпускной

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Родители участницы БДСМ-выпускного во Владивостоке будут оштрафованы.

Полиция выпишет штраф родителям ученицы школы с эстетическим уклоном №74 Владивостока, которая на последний звонок пришла в полицейской форме. Данное мероприятие вызвало скандал на федеральном уровне, поскольку кроме ученицы в костюмированном шоу приняли участие и ее одноклассники, правда – в БДСМ-костюмах.

«Девочке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была с погонами», — приводит РИА «Новости» сообщение региональной полиции.

Также в полиции отметили, что старшеклассника, распылявшего огнетушитель, скорее всего, отчислят из школы, передает местный портал PrimaMedia.

В ходе прощания со школой выпускники оделись в БДСМ-костюмы и полицейскую форму и в таком виде устроили танцы. Видеоролики, на которых учащиеся разбрасывают разноцветные краски, распыляют огнетушитель и танцуют, быстро распространились в сети, что и стало основанием для проверки, передает ФАН.

Скандальное видео состоит из двух частей: сначала безудержная толпа — явно не в школьной форме — собралась и кричит, танцует на крыльце, потом юноши и девушки перемещаются в актовый зал. Кульминация наступает в тот момент, когда один из парней берет огнетушитель и пускает его в ход — прямо по толпе.

Директор образовательного учреждения Галина Пугина пояснила: их школу с эстетическим уклоном «прославил» самый проблемный из всех классов — выпускной 11-й Б. Некоторые подростки из этого класса уже были на учете в полиции.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/2019/05/25/12374983.shtml?utm_source=push