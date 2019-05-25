Железнодорожники Краснодарского региона провели урок безопасности в электропоезде «Ласточка»

/Образование/

Урок безопасности в электропоезде «Ласточка» провели сотрудники Краснодарской дистанции электроснабжения совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел на транспорте в рамках месячника «Безопасные каникулы».

На вокзале Краснодар-2 учащиеся школы №10 сели в электропоезд «Ласточка», который отправился до остановочного пункта Компрессорный завод. В ходе поездки главный инженер Краснодарской дистанции электроснабжения Артем Цыгикало провел со школьниками профилактическую работу и напомнил о серьезных, а порой, и трагичных последствиях игры вблизи железнодорожных путей, обкидывания поездов камнями и опасных «селфи» на вагонах.

Начальник ОПДН Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Ольга Сапегина рассказала о нормах поведения на платформах и внутри поездов, заострив внимание ребят на вопросах административной ответственности за нарушения правил поведения на железнодорожном транспорте.

После возвращения на вокзал Краснодар-2 детям показали на манекене как оказывать первую помощь при электротравмах.

Вопросам профилактики и предупреждения детского травматизма в Краснодарском регионе СКЖД традиционно уделяется особое внимание. В течение года железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят акции для детей, в ходе которых посещают школы, детские сады и оздоровительные лагеря, раздают памятки, буклеты, показывают видеоролики на тему безопасного поведения на железной дороге.

Источник: пресс-служба СКЖД