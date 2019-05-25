Движение «Ворлдcкиллс» запускает обновленный формат вузовских чемпионатов

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В рамках проходящего в Казани финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» объявлено о перезапуске ветки вузовских чемпионатов.

«С этого года мы запускаем обновленный формат вузовских чемпионатов. Расширяется список компетенций, формируются новые задания с учетом интересов работодателей, предъявляются более высокие требования к квалификации студентов - участников чемпионатов», – сообщил директор департамента по работе с образовательными организациями Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сергей Куколев.

Вузовские чемпионаты «Молодые профессионалы» проводятся в России с 2017 года и являются уникальными для мирового движения WorldSkills. Они направлены на повышение уровня практической ориентированности программ вузов и формирование единой системы оценки инженерных специальностей в стране. Система вузовских чемпионатов включает 3 уровня: вузовские чемпионаты, межвузовские отборочные чемпионаты и финал национального межвузовского чемпионата.

«В рамках обновленного формата проведения чемпионатов мы будем апробировать большое количество новых компетенций, в первую очередь по направлениям FutureSkills и инженерным специальностям, по которым требуется высокий уровень инженерных квалификаций при выполнении конкурсантами заданий», – отметил Сергей Куколев.

Также директор департамента по работе с образовательными организациями подчеркнул важность для студентов взаимодействия вузов с работодателями: «Мы будем подключать госкорпорации к разработке конкурсных заданий. Они станут давать реальные задачи, которые у них есть на производстве. Реализованные проекты, которые высоко оценят эксперты и работодатели, создадут для выпускников вузов преимущества при приеме на работу».

В 2019 году вузовские чемпионаты проводятся по более чем 60 компетенциям (на 25% больше по сравнению с прошлым годом), планируется участие более 3000 студентов из более чем 100 российских вузов. «Финал национального межвузовского чемпионата состоится в начале декабря 2019 года», – сообщил Сергей Куколев.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В финале, проходящем 21-23 мая в Казани, принимают участие более 1500 конкурсантов в 91 компетенции. Проведение национального чемпионата способствует внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, повышению престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров.

В рамках деловой программы финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» запланировано более 30 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных организаций. В повестке сессий – обсуждение вопросов подготовки национальной сборной, кадрового стандарта промышленного роста, подведение итогов региональных чемпионатов, вопросы развития экспертного сообщества, молодежных проектов, а также проведение обучающих тренингов и семинаров от партнеров движения.

Источник: WorldSkills Russia