Очередной скандал в старейшем ВУЗе Дагестана

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В республике правоохранительные органы не снижают темпов борьбы с коррупцией.

В республике правоохранительные органы не снижают темпов борьбы с коррупцией. Буквально накануне по подозрению в организации преступного сообщества и махинации с земельными участками была задержана и арестована группа региональных чиновников, в том числе, депутат Народного Собрания республики, декан исторического факультета Дагестанского государственного педагогического университета Нариман Асваров.

Задержание должно было происходить на рабочем месте педагога. Однако представители ГУ МВД РФ по Северокавказскому округу не застали его на рабочем месте.

Чего испугался депутат?

Наши источники утверждают, что многочисленные просьбы срочно прибыть для встречи со следственной группой оказались безрезультатными. Очевидно, Нариман Асварович рассчитывал на пресловутую депутатскую неприкосновенность, либо просто испугался.

В итоге правоохранители отложили запланированную выемку документов и опечатали служебный кабинет Асварова.

Впрочем, в правоохранительных органах считают, что они рано или поздно встретятся с деканом… И тогда ему придется отвечать на многие неудобные вопросы. Например, об истинных причинах, спровоцированных им протестных акциях в стенах вуза. У следствия есть версия, что таким образом депутат пытался отвлечь внимание от собственных уголовно наказуемых деяний.

Впрочем, тех, кто следит за новостями из Дагестана, печальные события на историческом факультете университета вряд ли удивят. Старейший и крупнейший педагогический ВУЗ Северного Кавказа давно сотрясают коррупционные скандалы. Главные фигуранты по этим дурно пахнущим делам – руководители университета и их ближайшее окружение. Это подтверждает очередная подковерная битва за пост руководителя этого многострадального учебного заведения.

Влиятельные связи

Бывший ректор ДГПУ и министр образования Дагестана Шахабас Шахов, находится сегодня в Лефортово по обвинению в превышении служебных полномочий и действиях, имеющие признаки коррупции. И это не смотря на свои широкие связи.

По мнению следствия, используя свои знакомства, в сентябре 2017 года, будучи министром, «протолкнул» на должность ИО ректора педуниверситета человека со стороны — свою землячку, доцента из соседнего политехнического ВУЗа Марину Магомедову. Как считают следователи за время пребывания на этом посту Магомедова успела изрядно обогатить своего благодетеля – якобы «погасить» долги Шахова – «вернула» его кредиторам (на деле реальным бенефициаром которых, по версии информированных источников из правоохранительных органов, являлся сам Шахов) 110 миллионов рублей из 250-ти, якобы привлеченных на ремонт комплекса зданий университета. Разумеется, вернула за счет ВУЗа!

Когда Магомедова была вынуждена покинуть свой пост, Шахов, даже находясь в лефортовской камере, используя свои московские связи, протащил в кресло ректора Дагестанского государственного педуниверситета свою очередную креатуру. Это жительница столицы, сотрудница РАНХиГС Полина Федотова, ранее принятая Магомедовой сразу на должность проректора по воспитательной и социальной работе. Именно она была 18 мая представлена коллективу педуниверситета в качестве ВРИО ректора. Как утверждают наши источники в правоохранительных структурах, скорее всего по замыслу, Полина Федотова, после выборов ректора, назначенных на 3 июня решением министра науки и высшего образования России, должна была сменить приставку «ВРИО» на «ИО».

Вопросы без ответа

Возникает вполне закономерный вопрос: неужели так плохи у нас дела в государстве, что, даже находясь в заключении, подследственные могут столь явно влиять на распределение должностей в одном из старейших вузов республики? И чем оказалась так хороша уроженка Владимирской области Полина Федотова, к слову сказать, с довольно тёмной семейной биографией, чтобы ей нельзя было бы найти альтернативы среди местных педагогических кадров? Неужели современный Дагестан столь обеднел на собственных талантливых и энергичных педагогов? Согласитесь, в это трудно поверить!

Ну и, наконец, хотелось бы поинтересоваться: знает ли об этой истории администрация Главы Дагестана Владимира Васильева, объявившего своей главной задачей борьбу с коррупцией и злоупотреблениями в республике?!

Источник: http://gosnovosti.com/2019/05/%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%B5-%D0%B4%D0%B0/#more-111087