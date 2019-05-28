Обратная сторона ЕГЭ: зарплатная «благотворительность» не устраивает педагогов

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Многие учителя не получат дополнительную оплату за работу на ЕГЭ. Преподаватели назначаются на работу на экзаменах в приказном порядке, а за нарушения процедуры их ждут жесткие санкции – от административного штрафа до увольнения.

При этом компенсация за работу на ЕГЭ очень низкая. Например, в Алтайском крае она составляет 33 рубля в час. Кроме того, во многих регионах не сохраняется зарплата во время занятости учителя на ЕГЭ. К такому выводу пришли в профсоюзе «Учитель». Там проанализировали действующие региональные нормативные акты, регулирующие оплату работы педагогов на экзаменах.

Работа на ЕГЭ – как «крепостное право» для учителей, рассказал в интервью радио Sputnik учитель русского языка и права, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Учителям не доплачивают и часть работы вообще не оплачивают. А сама оплата унизительно мала. Учителей часто не спрашивают, хотят ли они этим заниматься. Эту работу не засчитывают в пенсионный стаж, дающий право на досрочную пенсию. Во многих регионах не сохраняют зарплату учителям по месту работу. Договор часто заключают не те, кто должен – ЕГЭ организует и проводит не школа, в которой учитель работает. Так что это вопрос регионального органа, ответственного за проведение ЕГЭ, и учителя», – сказал Всеволод Луховицкий.

Профсоюз буквально каждый день получает письма от учителей из разных регионов, что какие-то из этих пунктов нарушаются, рассказал Всеволод Луховицкий.

«Все чаще учителя начинают отказываться от участия в проведении ЕГЭ. С юридической точки зрения директор не может уволить сотрудника за то, что он не пошел на ЕГЭ. В трудовом договоре в большинстве случаев такое не записано», – сказал Всеволод Луховицкий.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» посоветовал педагогам, на что обратить внимание, если они будут работать на ЕГЭ.

«Важный пункт – откуда заплатят деньги. Это не должен быть фонд труда школы, должны быть отдельные деньги, которые выделены регионом на организацию и проведению ЕГЭ. Другой момент – сколько вам заплатят, согласны ли вы с таким расчетом. Будет ли директор оплачивать вам эти дни. Дальше – какой договор предлагают заключить. Это может быть гражданско-правовой и срочный трудовой. Заключать договор с вами должен не директор школы, а региональный орган, уполномоченный организовать проведение ЕГЭ», – сказал Всеволод Луховицкий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/