Хакеры атаковали ресурсы ЕГЭ

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Хакеры пытались вывести из строя информационные ресурсы Единого государственного экзамена.

Кибератаки продолжались два дня. Хакеры пытались вывести из строя интернет-ресурсыРособрнадзора и подведомственных службе организаций. Но попытки хакеров дестабилизировать информационные системы ни к чему не привели.

Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора: «Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали. Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы».

Он заверил, что кибератаки не помешали обработке результатов уже прошедших экзаменов. Накануне состоялись ЕГЭ по истории и химии.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2197820/?from=push