Хакеры атаковали ресурсы ЕГЭ
Хакеры пытались вывести из строя информационные ресурсы Единого государственного экзамена.
Кибератаки продолжались два дня. Хакеры пытались вывести из строя интернет-ресурсыРособрнадзора и подведомственных службе организаций. Но попытки хакеров дестабилизировать информационные системы ни к чему не привели.
Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора: «Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали. Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы».
Он заверил, что кибератаки не помешали обработке результатов уже прошедших экзаменов. Накануне состоялись ЕГЭ по истории и химии.
Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2197820/?from=push
Категория: Новости / Образование